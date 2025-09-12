Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dei Motori: il sito di riferimento del settore che racconta ogni giorno il mondo delle 2 e 4 ruote.

La situazione del traffico sulle autostrade italiane nella giornata del 12 settembre 2025 si presenta con diversi disagi e rallentamenti in varie regioni del Paese. Tra gli eventi più significativi si segnalano la chiusura dell’uscita di Mercato San Severino sulla A30 Caserta-Salerno per un veicolo in fiamme e le code a tratti sulla A4 Torino-Trieste tra Nodo di Pero e Milano est per traffico intenso. Di seguito, il dettaglio tratta per tratta degli eventi rilevati nella mattinata.

A56 Tangenziale di Napoli

Ore 09:44: Coda tra Vomero e Corso Malta in direzione Allacc. Diramazione Capodichino per traffico congestionato. Il tratto interessato va dal chilometro 18.8 al chilometro 12.5, per una lunghezza di 6,3 km.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 09:34: Traffico rallentato tra Prato Ovest e Bivio A11/A1 Milano-Napoli in direzione Firenze per traffico intenso. Il rallentamento interessa il tratto dal chilometro 6.0 al chilometro 10.0, per una lunghezza di 4 km.

A30 Caserta-Salerno

Ore 09:31: Uscita chiusa a Mercato San Severino in direzione Salerno provenendo da Caserta per veicolo in fiamme. L’uscita è temporaneamente non accessibile agli utenti.

A24 Roma-Teramo

Ore 09:29: Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM in direzione Tangenziale Est per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto interessato va dal chilometro 7.3 al chilometro 6.5, per una lunghezza di 0,8 km.

A12 Genova-Roma

Ore 08:12: Coda di 1 km tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova per lavori. Il tratto coinvolto si estende dal chilometro 32.4 al chilometro 38.3, per una lunghezza di 5,9 km.

A4 Torino-Trieste

Ore 07:14: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est in direzione Trieste per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 138.3 al chilometro 125.0, per una lunghezza di 13,3 km.

Ore 06:08: Camper service chiuso presso l’area di servizio Brianza sud in direzione Trieste per guasto all’impianto. Il servizio non è disponibile fino a ripristino.

Fonte: Autostrade per l’Italia