Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Traffico sulle autostrade italiane: la situazione aggiornata tratta per tratta per il 12 novembre 2025. La giornata odierna vede alcuni disagi significativi soprattutto sulla A9 Lainate-Como Chiasso, dove diversi tratti risultano chiusi a causa di lavori programmati durante le ore notturne. In particolare, segnaliamo la chiusura tra Como Centro e Chiasso direzione Svizzera, e tra Lago di Como e Bivio A9/A59 Sud in direzione Lainate, con percorsi alternativi consigliati agli automobilisti. Di seguito il dettaglio completo della situazione sulle principali tratte. Esempi rilevanti includono la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso e quella tra Lago di Como e Bivio A9/A59 Sud.
A9 LAINATE-COMO CHIASSO
00:05 – Lago di Como e Bivio A9/A59 Sud
Tratto chiuso per lavori
Direzione Lainate
Tratto chiuso tra Lago di Como e Bivio A9/A59 Sud fino alle 05:00 del 12 novembre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Lainate: Fino Mornasco. La tratta interessata va dal chilometro 32.45 al chilometro 41.18, per un totale di 8,73 km.
00:03 – Como Centro e Chiasso
Tratto chiuso per lavori
Direzione Svizzera
Tratto chiuso tra Como Centro e Chiasso fino alle 05:00 del 12 novembre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Svizzera: Chiasso. La tratta interessata va dal chilometro 41.63 al chilometro 33.8, per una lunghezza di 7,83 km.
Fonte: Autostrade per l’Italia