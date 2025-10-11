Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico autostradale in Italia per il 12 ottobre 2025 presenta alcune segnalazioni rilevanti su diverse tratte della rete nazionale. In questo articolo forniamo una panoramica aggiornata degli eventi che impattano la viabilità nella giornata odierna, dalle chiusure dovute a incendi fino alle principali problematiche sulla circolazione. Un esempio tra gli eventi principali segnalati oggi è l’incendio tra Torrimpietra e Cerveteri sulla A12 GENOVA-ROMA. Ulteriori dettagli ed eventi, ordinati per tratta e orario, sono disponibili nei paragrafi successivi.
A12 GENOVA-ROMA
00:01 – Torrimpietra e Cerveteri
Segnalato incendio sulla tratta GENOVA-ROMA
Direzione Ss1 Aurelia
L’incendio interessa il chilometro 22.0. Prestare la massima attenzione. Al momento non si segnalano code.
Fonte: Autostrade per l’Italia