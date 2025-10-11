Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La situazione del traffico autostradale in Italia per il 12 ottobre 2025 presenta alcune segnalazioni rilevanti su diverse tratte della rete nazionale. In questo articolo forniamo una panoramica aggiornata degli eventi che impattano la viabilità nella giornata odierna, dalle chiusure dovute a incendi fino alle principali problematiche sulla circolazione. Un esempio tra gli eventi principali segnalati oggi è l’incendio tra Torrimpietra e Cerveteri sulla A12 GENOVA-ROMA. Ulteriori dettagli ed eventi, ordinati per tratta e orario, sono disponibili nei paragrafi successivi.

A12 GENOVA-ROMA





00:01 – Torrimpietra e Cerveteri

Segnalato incendio sulla tratta GENOVA-ROMA

Direzione Ss1 Aurelia

L’incendio interessa il chilometro 22.0. Prestare la massima attenzione. Al momento non si segnalano code.



Fonte: Autostrade per l’Italia