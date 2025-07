Il traffico sulle autostrade oggi 13 luglio 2025 in tempo reale

Oggi, 13 luglio 2025, la situazione del traffico sulle autostrade italiane è caratterizzata da diversi eventi, tra cui code e rallentamenti dovuti a incidenti e condizioni meteorologiche avverse. Le tratte più colpite includono l’A14, l’A10 e l’A1, con disservizi che interessano sia direzioni di marcia che vari tratti autostradali.

A14 Bologna-Taranto

Ore 09:58: Coda tra Valle Del Rubicone e Cesena per incidente. La coda si estende per 3 km in direzione Bologna.

Ore 09:42: Coda di 1 km tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro per incidente. La coda va dal chilometro 28 al chilometro 32 in direzione Bologna.

Ore 09:39: Coda di 3 km tra Val Vibrata e Giulianova per ripristino incidente. La coda va dal chilometro 324.3 al chilometro 320.0 in direzione Taranto.

Ore 09:24: Coda tra Forli’ e Faenza per incidente. La coda si estende per 2 km in direzione Bologna.

Ore 09:47: Pioggia tra Senigallia e Ancona sud. Nessuna coda segnalata, ma condizioni di guida difficili in entrambe le direzioni.

Ore 09:46: Pioggia tra Cattolica e Senigallia. Nessuna coda segnalata, ma condizioni di guida difficili in entrambe le direzioni.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 09:54: Coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. Entrata consigliata verso Genova: Genova Pra’. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Arenzano.

Ore 09:48: Traffico bloccato tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. Nessuna coda segnalata.

Ore 09:35: Pioggia tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Bivio A10/Inizio Complanare Savona. Nessuna coda segnalata, ma condizioni di guida difficili in entrambe le direzioni.

A1 Milano-Napoli

Ore 09:46: Traffico rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. La coda si estende per 13 km in direzione Milano.

Ore 08:18: Pioggia tra Firenze sud e Valdichiana. Nessuna coda segnalata, ma condizioni di guida difficili in entrambe le direzioni.

A26 GE-Voltri-Gravell.Toce

Ore 06:55: Vento forte tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada. Nessuna coda segnalata, ma condizioni di guida difficili in entrambe le direzioni.

Ore 05:44: Pioggia tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada. Nessuna coda segnalata, ma condizioni di guida difficili in entrambe le direzioni.

A27 Venezia – Belluno

Ore 06:22: Entrata chiusa a Treviso sud verso Belluno per lavori. Entrata consigliata verso Belluno: Treviso Nord.

Ore 06:21: Uscita chiusa a Treviso sud provenendo da Venezia per lavori. Uscita consigliata provenendo da Venezia: Casale sul Sile.

Ore 07:52: Pioggia tra Belluno e Bivio A27/SS 51 Alemagna. Nessuna coda segnalata, ma condizioni di guida difficili in entrambe le direzioni.

Fonte: Autostrade per l’Italia