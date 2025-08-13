Il traffico sulle autostrade oggi 13 agosto 2025 in tempo reale

Virgilio Motori, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dei Motori: il sito di riferimento del settore che racconta ogni giorno il mondo delle 2 e 4 ruote.

La giornata di oggi, 13 agosto 2025, vede sulle principali autostrade italiane alcune criticità da segnalare, tra cui traffico rallentato sull’A1 Milano-Napoli per un veicolo in avaria e la chiusura temporanea di una stazione di servizio sull’A27 Venezia-Belluno. In aggiunta, si registrano condizioni meteo avverse con vento forte sempre sull’A27. Di seguito il dettaglio degli eventi più rilevanti, come il traffico rallentato tra Arezzo e Valdarno e la chiusura dell’area di servizio Sile Ovest.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:00: Traffico Rallentato tra Arezzo e Valdarno in direzione Milano per veicolo in avaria. Il rallentamento si estende dal chilometro 343 al chilometro 347.

A27 Venezia-Belluno

Ore 07:45: Chiusura stazione di rifornimento presso l’area di servizio Sile Ovest in direzione Venezia per guasto all’impianto. La stazione rimarrà chiusa fino alle 12:00 del 13 agosto 2025.

Ore 06:16: Vento Forte tra Vittorio Veneto sud e Belluno in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 66,8 al chilometro 58,9 per una lunghezza di circa 7,9 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia