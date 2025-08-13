Il traffico sulle autostrade oggi 13 agosto 2025 in tempo reale

Pubblicato: 13 Agosto 2025 08:07

Il traffico sulle autostrade oggi 13 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 13 agosto 2025, vede sulle principali autostrade italiane alcune criticità da segnalare, tra cui traffico rallentato sull’A1 Milano-Napoli per un veicolo in avaria e la chiusura temporanea di una stazione di servizio sull’A27 Venezia-Belluno. In aggiunta, si registrano condizioni meteo avverse con vento forte sempre sull’A27. Di seguito il dettaglio degli eventi più rilevanti, come il traffico rallentato tra Arezzo e Valdarno e la chiusura dell’area di servizio Sile Ovest.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:00: Traffico Rallentato tra Arezzo e Valdarno in direzione Milano per veicolo in avaria. Il rallentamento si estende dal chilometro 343 al chilometro 347.

A27 Venezia-Belluno

Ore 07:45: Chiusura stazione di rifornimento presso l’area di servizio Sile Ovest in direzione Venezia per guasto all’impianto. La stazione rimarrà chiusa fino alle 12:00 del 13 agosto 2025.

Ore 06:16: Vento Forte tra Vittorio Veneto sud e Belluno in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 66,8 al chilometro 58,9 per una lunghezza di circa 7,9 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia

