Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane nella giornata di 13 settembre 2025 si presenta con alcune criticità e disservizi che interessano diverse tratte principali. In particolare, si segnalano una coda causata da incidente sull’A1 Milano-Napoli nei pressi di Roma e condizioni di nebbia a banchi che riducono la visibilità su alcuni tratti dell’A24 e dell’A25. Non mancano inoltre disagi per la mancanza di carburanti in alcune aree di servizio, come la mancanza di metano sull’A4 e di GPL sull’A14. Di seguito il dettaglio tratta per tratta degli eventi più rilevanti registrati oggi, come la coda tra Castelnuovo di Porto e Roma Nord sull’A1 e la nebbia fitta tra Carsoli-Oricola e il bivio A24/A25.

A1 Milano-Napoli

Ore 07:47: Coda di 1 km tra Castelnuovo di Porto e Roma Nord per incidente. La coda si estende dal chilometro 3.6 al chilometro 5.0 in direzione Autostrada Milano-Napoli.

A4 Torino-Trieste

Ore 07:26: Mancanza di metano presso l’area di servizio Val Trompia nord per guasto all’impianto. L’area è sprovvista di metano in direzione Torino.

A25 Torano-Pescara

Ore 07:07: Nebbia a banchi tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Avezzano con visibilità ridotta a 80 metri. Il fenomeno interessa entrambe le direzioni e si estende dal chilometro 87.9 al chilometro 71.4 per una lunghezza di 16,5 km.

A14 Bologna-Taranto

Ore 06:07: Mancanza di GPL presso l’area di servizio Conero est per guasto all’impianto. L’area è sprovvista di GPL in direzione Ancona.

A24 Roma-Teramo

Ore 00:55: Nebbia a banchi tra Carsoli-Oricola e Bivio A24/A25 Torano-Pescara con visibilità ridotta a 100 metri. Il fenomeno interessa entrambe le direzioni e si estende dal chilometro 71.4 al chilometro 50.633 per una lunghezza di 20,767 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia