Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il traffico sulle autostrade italiane nella giornata del 13 novembre 2025 è caratterizzato da una serie di tratti chiusi sia per lavori che per il transito di trasporti eccezionali. In particolare, interventi di manutenzione stanno interessando la A1 Milano-Napoli tra Calenzano e Barberino di Mugello, così come la Complanare di Bologna (T06). Tra gli eventi più significativi troviamo la chiusura di un tratto della A26 per il transito di un trasporto eccezionale e la chiusura di diversi svincoli sulla T06 per lavori, situazioni che potrebbero causare disagi ai viaggiatori nelle prime ore del mattino.

A1 Milano-Napoli





00:03 – Tra Calenzano e Barberino di Mugello

Tratto chiuso per lavori

Direzione Milano

Chiusura prevista fino alle ore 04:00 del 13 novembre 2025. Entrata consigliata verso Bologna: Barberino di Mugello su A1 Interna. Uscita consigliata provenendo da Firenze: Calenzano. La tratta interessata va dal chilometro 261,5 al chilometro 278,1, per una lunghezza di 16,6 km.



A26 GE-Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce





00:05 – Tra Novi Ligure e Bivio Diramazione A26-A7/A26 Trafori

Tratto chiuso per transito di trasporti eccezionali

Direzione Autostrada Dei Trafori

Chiusura prevista fino alle ore 04:00 del 13 novembre 2025, per una lunghezza di 7,9 km compresa tra i chilometri 0,0 e 7,9.



T06 Complanare di Bologna





00:02 – Tra Svincolo 2 Borgo Panigale e Svincolo 3 Ramo Verde

Tratto chiuso per lavori

Direzione Autostrada Bologna-Taranto

Chiusura prevista fino alle ore 05:00 del 13 novembre 2025. Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo 3 Ramo Verde. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Svincolo 2 Borgo Panigale. La tratta interessata è lunga 1,0 km dal chilometro 4,4 al chilometro 3,4.







00:00 – Uscita Svincolo 10 Zona Industriale Roveri

Deviazione per lavori

Direzione Autostrada Milano-Napoli

Deviazione prevista fino alle ore 05:00 del 13 novembre 2025, provenendo da Autostrada Bologna-Taranto.



Fonte: Autostrade per l’Italia