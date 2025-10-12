Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il 13 ottobre 2025 presenta una situazione della viabilità sulle principali autostrade italiane caratterizzata da chiusure e lavori, specialmente nella zona della Tangenziale di Napoli (A56), e una coda segnalata in A1 tra Ferentino e Anagni. Gli eventi salienti includono il tratto chiuso tra Capodimonte e Corso Malta per lavori e una coda di 2 km sull’A1, che potrebbero incidere sulla pianificazione dei viaggi in questa giornata. Di seguito il dettaglio aggiornato per tratta e orario.
A56 – Tangenziale di Napoli
00:03 – Capodimonte
Entrata chiusa al traffico fino alle 06:00 del 13 ottobre 2025, in direzione Allacc. Diramazione Capodichino, per lavori. Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Entrata consigliata: Corso Malta.
00:03 – Arenella
Entrata chiusa al traffico fino alle 06:00 del 13 ottobre 2025, in direzione Allacc. Diramazione Capodichino, per lavori. Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Entrata consigliata: Corso Malta.
00:03 – Area di Servizio Scudillo est
L’area di servizio rimane chiusa fino alle 06:00 del 13 ottobre 2025 per lavori. Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
00:02 – Tratto tra Capodimonte e Corso Malta
Chiusura del tratto tra Capodimonte e Corso Malta fino alle 06:00 del 13 ottobre 2025 per lavori. Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte.
A1 – Milano-Napoli
00:01 – Tra Ferentino e Anagni
Coda di 2 km per tratto chiuso. Direzione Milano
Dal km 603,9 al km 606,0 per una lunghezza effettiva di 2,1 km.
Fonte: Autostrade per l’Italia