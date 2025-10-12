Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il 13 ottobre 2025 presenta una situazione della viabilità sulle principali autostrade italiane caratterizzata da chiusure e lavori, specialmente nella zona della Tangenziale di Napoli (A56), e una coda segnalata in A1 tra Ferentino e Anagni. Gli eventi salienti includono il tratto chiuso tra Capodimonte e Corso Malta per lavori e una coda di 2 km sull’A1, che potrebbero incidere sulla pianificazione dei viaggi in questa giornata. Di seguito il dettaglio aggiornato per tratta e orario.

A56 – Tangenziale di Napoli





00:03 – Capodimonte

Entrata chiusa al traffico fino alle 06:00 del 13 ottobre 2025, in direzione Allacc. Diramazione Capodichino, per lavori. Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

Entrata consigliata: Corso Malta.







00:03 – Arenella

Entrata chiusa al traffico fino alle 06:00 del 13 ottobre 2025, in direzione Allacc. Diramazione Capodichino, per lavori. Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

Entrata consigliata: Corso Malta.







00:03 – Area di Servizio Scudillo est

L’area di servizio rimane chiusa fino alle 06:00 del 13 ottobre 2025 per lavori. Direzione Allacc. Diramazione Capodichino







00:02 – Tratto tra Capodimonte e Corso Malta

Chiusura del tratto tra Capodimonte e Corso Malta fino alle 06:00 del 13 ottobre 2025 per lavori. Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte.



A1 – Milano-Napoli





00:01 – Tra Ferentino e Anagni

Coda di 2 km per tratto chiuso. Direzione Milano

Dal km 603,9 al km 606,0 per una lunghezza effettiva di 2,1 km.



Fonte: Autostrade per l’Italia