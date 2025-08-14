Il traffico sulle autostrade oggi 14 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 14 agosto 2025, si presenta con diverse criticità sulle principali autostrade italiane, soprattutto a causa di traffico intenso, condizioni meteo avverse e alcuni eventi straordinari come incendi e code. Tra gli episodi più rilevanti segnaliamo una coda di 2 km tra Pedaso e Grottammare sull’A14 per un veicolo in avaria e un traffico rallentato per oltre 100 km tra Affi e Egna Ora sull’A22 per traffico intenso. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi registrati oggi.

A14 Bologna-Taranto

Ore 10:00: Coda di 2 km tra Pedaso e Grottammare in direzione Taranto per veicolo in avaria. La coda si estende dal chilometro 298.3 al chilometro 295.0.

Ore 10:00: Fumo tra Foggia Zona Industriale e Cerignola est in entrambe le direzioni per incendio. Prestare attenzione alla visibilità ridotta.

Ore 09:59: Fumo tra Bari sud e Acquaviva Delle Fonti in direzione Taranto per incendio. Possibili disagi alla circolazione.

Ore 09:59: Incendio tra Foggia Zona Industriale e Cerignola est in direzione Taranto. Si raccomanda prudenza.

Ore 09:58: Incendio tra Bari sud e Acquaviva Delle Fonti in direzione Taranto. Prestare attenzione alla presenza di mezzi di soccorso.

Ore 09:50: Vento Forte tra Pescara Nord e Pescara sud in entrambe le direzioni. Il tratto interessato si estende per 28,8 km dal chilometro 392.6 al 363.8.

Ore 09:18: Pioggia tra Vasto Nord e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni. Il tratto interessato è di 68,5 km dal chilometro 505.0 al 436.5.

A22 Brennero-Modena

Ore 09:45: Traffico rallentato tra Affi e Egna Ora in direzione Brennero per traffico intenso. Il tratto coinvolto è molto esteso, ben 104,9 km dal chilometro 101.8 al 206.7.

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 09:56: Coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione Svizzera per attraversamento Dogana Svizzera. Il tratto interessato va dal chilometro 41.63 al 39.42.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 09:29: Traffico rallentato tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona in direzione Ventimiglia per traffico intenso. Il tratto coinvolto è di 15,2 km dal chilometro 42.0 al 26.8.

A24 Roma-Teramo

Ore 09:12: Pioggia tra Valle del Salto e Assergi in entrambe le direzioni. Il tratto interessato è di 41,7 km dal chilometro 116.828 al 75.111.

Ore 08:46: Vento Forte tra L’Aquila Ovest e Assergi in entrambe le direzioni. Il tratto coinvolto è di 15,8 km dal chilometro 116.828 al 101.047.

Ore 08:43: Vento Forte tra Carsoli-Oricola e Tagliacozzo in entrambe le direzioni. Il tratto interessato è di 10,6 km dal chilometro 61.25 al 50.633.

A25 Torano-Pescara

Ore 09:04: Pioggia tra Avezzano e Pratola Peligna-Sulmona in entrambe le direzioni. Il tratto coinvolto è di 48,9 km dal chilometro 136.8 al 87.9.

A16 Napoli-Canosa

Ore 09:04: Vento Forte tra Cerignola Ovest e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni. Il tratto interessato è di 12,6 km dal chilometro 172.5 al 159.9.

A27 Venezia-Belluno

Ore 05:25: Vento Forte tra Vittorio Veneto sud e Belluno in entrambe le direzioni. Il tratto coinvolto è di 7,9 km dal chilometro 66.8 al 58.9.

Fonte: Autostrade per l’Italia