Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane nella giornata di 14 settembre 2025 si presenta particolarmente complessa su alcune tratte, con diversi eventi che stanno causando rallentamenti e disagi agli automobilisti. Tra gli episodi più rilevanti si segnalano una coda di 2 km sulla A14 Bologna-Taranto in direzione Taranto tra Ancona sud e Loreto a causa di un incidente, e una coda di 1 km sempre sulla A14 in direzione Ancona tra Loreto e Ancona sud, anch’essa dovuta a un sinistro. Di seguito il dettaglio della situazione tratta per tratta, con orari aggiornati e descrizione degli eventi principali.

A14 Bologna-Taranto

Ore 09:56: Coda di 1 km tra Loreto e Ancona sud per incidente. La coda si estende dal chilometro 234.5 al chilometro 236.5 in direzione Ancona.

Ore 09:54: Coda di 2 km tra Ancona sud e Loreto per incidente. La coda si estende dal chilometro 233.0 al chilometro 231.0 in direzione Taranto.

Ore 09:48: Code a tratti tra Valle Del Rubicone e Castel San Pietro per traffico intenso. Il fenomeno interessa un lungo tratto, dal chilometro 38.2 al chilometro 110.069, in direzione Bologna.

A1 Milano-Napoli

Ore 09:18: Coda tra Bivio A1/Tangenziale Ovest MI e Binasco per incidente. Il rallentamento si estende dal chilometro 7.8 al chilometro 5.0 in direzione Napoli.

A16 Napoli-Canosa

Ore 09:08: Vento Forte tra Avellino Ovest e Avellino est in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 49.7 al chilometro 41.1.

