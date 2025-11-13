Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La situazione del traffico sulle autostrade italiane per il 14 novembre 2025 si caratterizza per alcune criticità localizzate e lavori in corso su diverse tratte principali. In particolare si segnala una coda di 3 km sull’A1 Milano-Napoli tra Orvieto e Fabro, causata dal ripristino di un incidente, nonché un tratto chiuso sulla Complanare di Bologna (T06) tra gli svincoli di Borgo Panigale e Ramo Verde per lavori programmati. Presente anche nebbia a tratti sulla A1 tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma Nord. Di seguito il dettaglio della situazione sulle principali arterie.

A1 MILANO-NAPOLI





00:06 – Orvieto e Fabro

Coda di 3 km per ripristino incidente

Direzione Milano

La coda va dal chilometro 447.7 al chilometro 451.0, per una lunghezza di 3,3 km.







00:02 – Orte e Bivio A1/Diramazione Roma Nord

Presenza di nebbia a banchi

In entrambe le direzioni

La tratta interessata va dal chilometro 491.3 al chilometro 531.0, per una lunghezza di quasi 40 km. Raccomandiamo massima prudenza alla guida.



COMPLANARE DI BOLOGNA (T06)





00:01 – Svincolo 2 Borgo Panigale e Svincolo 3 Ramo Verde

Tratto chiuso per lavori programmati fino alle 05:00 del 14 novembre 2025

Direzione Autostrada Bologna-Taranto

Percorso alternativo consigliato: entrata verso Bologna-Taranto dallo Svincolo 3 Ramo Verde, uscita da Milano-Napoli tramite Svincolo 2 Borgo Panigale. Tratta di 1 km circa coinvolta.



Fonte: Autostrade per l’Italia