Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il 14 ottobre 2025 la situazione del traffico sulle principali autostrade italiane rimane complessivamente scorrevole, con alcune segnalazioni di eventi localizzati che potrebbero interessare gli automobilisti in transito. In particolare, sulla A16 Napoli-Canosa sono stati segnalati episodi di fumo e incendi all’altezza del tratto tra Candela e Cerignola Ovest, che potrebbero comportare ridotta visibilità e rallentamenti. Vediamo di seguito nel dettaglio le principali informazioni aggiornate e i tratti più interessati dagli eventi della giornata, come gli incendi tra Candela e Cerignola Ovest e la presenza di fumo in entrambe le direzioni sulla stessa tratta.

A16 Napoli-Canosa





00:05 – Candela e Cerignola Ovest

Presenza di fumo per incendio tra Candela e Cerignola Ovest.

In entrambe le direzioni

Evento localizzato al km 132,6.









00:05 – Candela e Cerignola Ovest

Incendio registrato tra Candela e Cerignola Ovest.

Direzione Canosa

Evento localizzato al km 132,6.





Fonte: Autostrade per l’Italia