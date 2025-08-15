Il traffico sulle autostrade oggi 15 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di 15 agosto 2025 vede un traffico intenso sulle principali autostrade italiane, con diversi eventi che stanno influenzando la viabilità. In particolare, si segnalano code per traffico intenso sulla A26 tra Genova Voltri e Masone e rallentamenti sulla A14 a causa di un incidente tra il raccordo A1 BO Casalecchio e Bologna Borgo Panigale. Non mancano disagi dovuti a vento forte su alcune tratte e a pioggia in zone nevralgiche come la A1 tra Frosinone e Caianello. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi registrati oggi.

A26 GE-VOLTRI-GRAVELL.TOCE

Ore 08:50: Coda tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone in direzione Genova Voltri per traffico intenso. La coda si estende dal chilometro 17.0 al chilometro 33.0 per una lunghezza di 16 km.

A25 TORANO-PESCARA

Ore 08:37: Vento Forte tra Bussi-Popoli e Torre de’ Passeri-Casauria in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 157.2 al chilometro 149.9 per una lunghezza di 7,3 km.

Ore 07:21: Pioggia tra Magliano dei Marsi e Avezzano in entrambe le direzioni. Il fenomeno interessa il tratto dal chilometro 87.9 al chilometro 83.1 per una lunghezza di 4,8 km.

A9 LAINATE-COMO CHIASSO

Ore 08:30: Coda tra Lomazzo Nord e Bivio A9/A59 Sud in direzione Svizzera per incidente. La coda si sviluppa dal chilometro 31.0 al chilometro 29.0 per una lunghezza di 2 km.

A14 BOLOGNA-TARANTO

Ore 08:19: Traffico Rallentato tra Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio e Bologna Borgo Panigale in direzione autostrada Milano-Napoli per incidente. Il rallentamento interessa il tratto dal chilometro 6.5 al chilometro 8.0 per una lunghezza di 1,5 km.

Ore 08:09: Camper Service chiuso presso l’area di servizio Santerno est in direzione Bologna per guasto impianto. Il servizio resterà chiuso fino alle ore 08:00 del 16 agosto 2025.

A7 MILANO-GENOVA

Ore 08:18: Coda di 1 km tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova per lavori. La coda si estende dal chilometro 111.5 al chilometro 109.4 per una lunghezza di 2,1 km.

A1 MILANO-NAPOLI

Ore 07:39: Pioggia tra Frosinone e Caianello in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 701.1 al chilometro 633.3 per una lunghezza di 67,8 km.

A27 VENEZIA – BELLUNO

Ore 07:33: Vento Forte tra Vittorio Veneto sud e Belluno in entrambe le direzioni. Il fenomeno interessa il tratto dal chilometro 66.8 al chilometro 58.9 per una lunghezza di 7,9 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia