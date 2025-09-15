Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La giornata del 15 settembre 2025 si apre con numerosi disagi sulle principali autostrade italiane, caratterizzati da code, traffico intenso e alcuni incidenti che stanno rallentando la circolazione. Tra gli eventi più significativi si segnalano una coda di 5 km tra Ovada e Masone sulla A26 per un veicolo in avaria e una coda di 5 km tra Fiorenzuola e Fidenza sulla A1 dovuta a un incidente. Di seguito il dettaglio della situazione tratta per tratta, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

A26 GE-VOLTRI-GRAVELL.TOCE

Ore 08:07: Coda di 5 km tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri per veicolo in avaria. Entrata consigliata verso Genova Voltri: Masone. Uscita consigliata provenendo da Gravellona Toce: Ovada.

Ore 08:05: Traffico Bloccato tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri per veicolo in avaria.

A7 MILANO-GENOVA

Ore 08:06: Coda tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena in direzione Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A1 MILANO-NAPOLI

Ore 08:02: Coda di 5 km tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Napoli per incidente.

Ore 08:01: Coda di 4 km tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Bivio A1/Diramazione Fiorenzuola in direzione Napoli per incidente.

Ore 08:01: Mancanza di metano presso l’area di servizio Arda ovest in direzione Napoli per guasto all’impianto.

Ore 07:49: Traffico Rallentato tra Barberino di Mugello e Aglio km 255 in direzione Bologna per veicolo in avaria.

Ore 07:37: Coda tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Inizio Tangenziale est MI in direzione Tangenziale Est Di Milano per traffico intenso.

Ore 07:18: Code a tratti tra Milano sud e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 06:09: Coda di 1 km tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. in direzione G.R.A. per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 05:57: Servizi di ristorazione non disponibili presso l’area di servizio Secchia ovest in direzione Napoli per guasto all’impianto (chiusura fino alle 23:00 del 15 settembre).

Ore 08:06: Camper Service chiuso presso l’area di servizio La Macchia ovest in direzione Napoli.

A8 MILANO-VARESE

Ore 08:04: Coda in uscita a Busto Arsizio provenendo da Varese in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 07:31: Coda tra Fiera Milano e Nodo A8/A4 Torino-Trieste in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 07:14: Traffico Rallentato tra Castellanza e Milano Nord in direzione Milano per traffico intenso.

A27 VENEZIA – BELLUNO

Ore 08:00: Coda di 1 km tra Mogliano Veneto e Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre in direzione Venezia per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A4 TORINO-TRIESTE

Ore 07:56: Coda in uscita a Sesto San Giovanni in entrambe le direzioni per traffico intenso.

Ore 07:41: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est in direzione Trieste per traffico intenso.

Ore 07:33: Coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano in direzione Trieste per traffico intenso.

Ore 07:14: Code a tratti tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Sesto San Giovanni in direzione Torino per traffico intenso.

A13 BOLOGNA-PADOVA

Ore 07:50: Coda di 2 km tra Terme Euganee e Boara in direzione Bologna per traffico congestionato.

A24 COMPLANARE TPU DX

Ore 07:49: Coda di 1 km tra Svincolo di Tor Cervara e Fine Complanare in direzione Tangenziale Est per traffico congestionato.

A24 ROMA-TERAMO

Ore 07:49: Coda di 4 km tra Fine Complanare e Bivio A24/Tangenziale est RM in direzione Tangenziale Est per traffico congestionato.

A14 BOLOGNA-TARANTO

Ore 07:48: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA in direzione Autostrada Bologna-Taranto per traffico intenso.

Ore 07:47: Coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova in direzione Taranto per traffico intenso.

A10 GENOVA-VENTIMIGLIA

Ore 07:48: Coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova in direzione Genova per traffico intenso.

A22 BRENNERO-MODENA

Ore 07:35: Coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena per traffico intenso.

A11 FIRENZE-PISA NORD

Ore 07:34: Code a tratti tra Pistoia e Bivio A11/A1 Milano-Napoli in direzione Firenze per traffico intenso.

Ore 07:09: Coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO

Ore 07:32: Code a tratti tra CC MI Serravalle / A52 e Allacciamento A52/A8 in direzione Cavalcavia Rho per traffico intenso.

A56 TANGENZIALE DI NAPOLI

Ore 07:30: Traffico Rallentato tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione Allacc. Diramazione Capodichino per traffico intenso.

Ore 07:24: Traffico Rallentato tra Doganella e Capodimonte in direzione Pozzuoli per traffico intenso.

Ore 07:13: Coda in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli per traffico intenso.

A25 TORANO-PESCARA

Ore 06:49: Nebbia tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Avezzano in entrambe le direzioni con visibilità 100 metri.

Fonte: Autostrade per l’Italia