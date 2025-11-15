Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La situazione del traffico sulle autostrade italiane nella giornata di 15 novembre 2025 è caratterizzata da numerosi disagi dovuti prevalentemente al maltempo, con prolungate piogge su diversi tratti del Nord Italia e diversi tratti in manutenzione o chiusure programmate. Nel dettaglio, sulla A1 fra Firenze Scandicci e Firenze sud si registra una coda per veicolo in avaria, mentre sulla A26 diversi segmenti sono interessati da pioggia intensa. In A14 si segnalano tratti chiusi e aree di servizio non disponibili per lavori, oltre alla presenza di nebbia estesa. Di seguito gli aggiornamenti tratta per tratta.

A1 MILANO-NAPOLI





00:29 – Firenze Scandicci e Firenze sud

Coda di 1 km per veicolo in avaria

Direzione Napoli

La coda va dal chilometro 296.3 al chilometro 291.0 per una lunghezza di 5.3 km.







00:23 – Cassino e San Vittore

Nebbia a banchi con visibilità 100 metri

in entrambe le direzioni

Il tratto interessa dal chilometro 679.0 al 669.9 per una lunghezza di 9.1 km.







00:06 – Frosinone e Ceprano

Nebbia a banchi con visibilità 100 metri

in entrambe le direzioni

Il tratto interessa dal chilometro 633.3 al 624.2 per una lunghezza di 9.1 km.



A8 MILANO-VARESE





01:05 – Sesto Calende – Vergiate e Bivio Diramazione A8-A26/A26 Trafori

Pioggia in entrambe le direzioni

Il tratto va dal chilometro 23.2 al chilometro 13.4 per una lunghezza di 9.8 km.



A9 LAINATE-COMO CHIASSO





00:11 – Bivio A9/A8 Milano-Varese e Chiasso

Pioggia in entrambe le direzioni

Il tratto va dal chilometro 41.63 al 10.7 per una lunghezza di 30.93 km.



A12 GENOVA-ROMA





00:02 – Genova Nervi e Recco

Tratto chiuso per lavori fino alle 06:00 del 15/11/2025

Direzione Rosignano

Entrata consigliata verso Livorno: Recco.



A14 BOLOGNA-TARANTO





00:26 – Area di servizio Vomano est

Chiusura area di servizio per lavori fino alle 06:00 del 15/11/2025

Direzione Ancona







00:25 – Termoli e Poggio Imperiale

Nebbia a banchi estesa

in entrambe le direzioni

Il tratto copre dal chilometro 505.0 al 476.1 per una lunghezza di 28.9 km.



A16 NAPOLI-CANOSA





00:07 – Area di servizio Ofanto sud

Servizi di ristorazione non disponibili per interruzione energia elettrica

Direzione Canosa







00:07 – Area di servizio Ofanto sud

Servizi igienici non disponibili per interruzione energia elettrica

Direzione Canosa







00:07 – Area di servizio Ofanto sud

Stazione di rifornimento chiusa per interruzione energia elettrica

Direzione Canosa



A26 GE-VOLTRI-SS 33 SEMP.-GRAVELL.TOCE





01:05 – Bivio Diramaz. A26-A4/A26 Trafori e Nodo Diramazione A26-A4/A4 TO-TS

Pioggia intensa in entrambe le direzioni

Tratto dal chilometro 31.0.

Lunghezza: 31.0 km.







01:04 – Bivio Diramaz. A26-A7/A26 Trafori e Bivio Diramazione A26-A7/A7 MI-GE

Pioggia in entrambe le direzioni

Dal chilometro 17.0.

Lunghezza: 17.0 km.







01:04 – Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A26/SS 33 del Sempione

Pioggia in entrambe le direzioni

Dal chilometro 197.1.

Lunghezza: 197.1 km.



A56 TANGENZIALE DI NAPOLI





00:07 – Cuma e Damiani

Tratto chiuso per lavori fino alle 06:00

Direzione Pozzuoli

Entrata consigliata verso Pozzuoli: Damiani. Uscita consigliata provenendo da Allacc. Diramazione Capodichino: Cuma.







00:06 – Area di servizio Scudillo est

Chiusura area di servizio per lavori fino alle 06:00







00:05 – Capodimonte in entrata

Chiuso al traffico fino alle 06:00 del 15/11/2025 verso Allacc. Diramazione Capodichino per lavori.

Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.







00:05 – Arenella in entrata

Chiuso al traffico fino alle 06:00 del 15/11/2025 verso Allacc. Diramazione Capodichino per lavori.

Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.







00:04 – Capodimonte e Corso Malta

Tratto chiuso per lavori fino alle 06:00 del 15/11/2025.

Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte.



Fonte: Autostrade per l’Italia