Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane nella giornata di 15 novembre 2025 è caratterizzata da numerosi disagi dovuti prevalentemente al maltempo, con prolungate piogge su diversi tratti del Nord Italia e diversi tratti in manutenzione o chiusure programmate. Nel dettaglio, sulla A1 fra Firenze Scandicci e Firenze sud si registra una coda per veicolo in avaria, mentre sulla A26 diversi segmenti sono interessati da pioggia intensa. In A14 si segnalano tratti chiusi e aree di servizio non disponibili per lavori, oltre alla presenza di nebbia estesa. Di seguito gli aggiornamenti tratta per tratta.
A1 MILANO-NAPOLI
00:29 – Firenze Scandicci e Firenze sud
Coda di 1 km per veicolo in avaria
Direzione Napoli
La coda va dal chilometro 296.3 al chilometro 291.0 per una lunghezza di 5.3 km.
00:23 – Cassino e San Vittore
Nebbia a banchi con visibilità 100 metri
in entrambe le direzioni
Il tratto interessa dal chilometro 679.0 al 669.9 per una lunghezza di 9.1 km.
00:06 – Frosinone e Ceprano
Nebbia a banchi con visibilità 100 metri
in entrambe le direzioni
Il tratto interessa dal chilometro 633.3 al 624.2 per una lunghezza di 9.1 km.
A8 MILANO-VARESE
01:05 – Sesto Calende – Vergiate e Bivio Diramazione A8-A26/A26 Trafori
Pioggia in entrambe le direzioni
Il tratto va dal chilometro 23.2 al chilometro 13.4 per una lunghezza di 9.8 km.
A9 LAINATE-COMO CHIASSO
00:11 – Bivio A9/A8 Milano-Varese e Chiasso
Pioggia in entrambe le direzioni
Il tratto va dal chilometro 41.63 al 10.7 per una lunghezza di 30.93 km.
A12 GENOVA-ROMA
00:02 – Genova Nervi e Recco
Tratto chiuso per lavori fino alle 06:00 del 15/11/2025
Direzione Rosignano
Entrata consigliata verso Livorno: Recco.
A14 BOLOGNA-TARANTO
00:26 – Area di servizio Vomano est
Chiusura area di servizio per lavori fino alle 06:00 del 15/11/2025
Direzione Ancona
00:25 – Termoli e Poggio Imperiale
Nebbia a banchi estesa
in entrambe le direzioni
Il tratto copre dal chilometro 505.0 al 476.1 per una lunghezza di 28.9 km.
A16 NAPOLI-CANOSA
00:07 – Area di servizio Ofanto sud
Servizi di ristorazione non disponibili per interruzione energia elettrica
Direzione Canosa
00:07 – Area di servizio Ofanto sud
Servizi igienici non disponibili per interruzione energia elettrica
Direzione Canosa
00:07 – Area di servizio Ofanto sud
Stazione di rifornimento chiusa per interruzione energia elettrica
Direzione Canosa
A26 GE-VOLTRI-SS 33 SEMP.-GRAVELL.TOCE
01:05 – Bivio Diramaz. A26-A4/A26 Trafori e Nodo Diramazione A26-A4/A4 TO-TS
Pioggia intensa in entrambe le direzioni
Tratto dal chilometro 31.0.
Lunghezza: 31.0 km.
01:04 – Bivio Diramaz. A26-A7/A26 Trafori e Bivio Diramazione A26-A7/A7 MI-GE
Pioggia in entrambe le direzioni
Dal chilometro 17.0.
Lunghezza: 17.0 km.
01:04 – Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A26/SS 33 del Sempione
Pioggia in entrambe le direzioni
Dal chilometro 197.1.
Lunghezza: 197.1 km.
A56 TANGENZIALE DI NAPOLI
00:07 – Cuma e Damiani
Tratto chiuso per lavori fino alle 06:00
Direzione Pozzuoli
Entrata consigliata verso Pozzuoli: Damiani. Uscita consigliata provenendo da Allacc. Diramazione Capodichino: Cuma.
00:06 – Area di servizio Scudillo est
Chiusura area di servizio per lavori fino alle 06:00
00:05 – Capodimonte in entrata
Chiuso al traffico fino alle 06:00 del 15/11/2025 verso Allacc. Diramazione Capodichino per lavori.
Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.
00:05 – Arenella in entrata
Chiuso al traffico fino alle 06:00 del 15/11/2025 verso Allacc. Diramazione Capodichino per lavori.
Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.
00:04 – Capodimonte e Corso Malta
Tratto chiuso per lavori fino alle 06:00 del 15/11/2025.
Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte.
Fonte: Autostrade per l’Italia