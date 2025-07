Il traffico sulle autostrade oggi 16 luglio 2025 in tempo reale

Oggi, 16 luglio 2025, la situazione del traffico sulle autostrade italiane è caratterizzata da diverse code e rallentamenti a causa di traffico intenso e lavori in corso. Le tratte più colpite includono l’A1, l’A11, l’A24 e l’A56, con disservizi segnalati in varie direzioni.

A1 Milano-Napoli

Ore 07:53: Coda di 2 km tra Sasso Marconi e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria. La coda va dal chilometro 213.41 al chilometro 210.1 in direzione Napoli.

Ore 07:58: Code a tratti tra Milano sud e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI per traffico intenso. La coda va dal chilometro 4.3 al chilometro 8.9 in direzione Milano.

Ore 07:37: Code a tratti tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Inizio Tangenziale est MI per traffico intenso. La coda va dal chilometro 1.7 al chilometro 0.0.

Ore 07:14: Incendio tra Roncobilaccio e Aglio km 255. La situazione è critica in direzione Napoli.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 07:59: Code a tratti tra Pistoia e Bivio A11/A1 Milano-Napoli per traffico intenso. La coda va dal chilometro 7.0 al chilometro 17.0 in direzione Firenze.

Ore 07:18: Coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. La coda va dal chilometro 0.0 al chilometro 1.9.

A24 Roma-Teramo

Ore 07:53: Coda di 7 km tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/Tangenziale est RM per lavori. La coda va dal chilometro 7.2 al chilometro 0.0.

Ore 07:44: Coda di 1 km tra Svincolo di Tor Cervara e Fine Complanare per lavori. La coda va dal chilometro 3.0 al chilometro 1.6.

Ore 07:45: Coda tra Settecamini e Bivio Grande Raccordo Anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. La coda va dal chilometro 0.0 al chilometro 2.5.

A56 Tangenziale di Napoli

Ore 07:51: Coda tra Camaldoli e Capodimonte per traffico intenso. La coda va dal chilometro 16.1 al chilometro 13.8.

Ore 07:11: Coda in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli per traffico intenso.

Ore 07:44: Coda tra Doganella e Corso Malta per traffico intenso. La coda va dal chilometro 18.8 al chilometro 19.6.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 07:52: Code a tratti tra Arenzano e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. La coda va dal chilometro 0.0 al chilometro 20.2.

A4 Torino-Trieste

Ore 07:42: Code a tratti tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Cormano per traffico intenso. La coda va dal chilometro 129.9 al chilometro 141.0.

Ore 06:45: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est per traffico intenso. La coda va dal chilometro 138.3 al chilometro 125.0.

A27 Venezia-Belluno

Ore 07:38: Traffico Rallentato su Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre provenendo da Belluno verso Padova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 03:39: Pioggia tra Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre e Vittorio Veneto sud.

Fonte: Autostrade per l’Italia