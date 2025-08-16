Il traffico sulle autostrade oggi 16 agosto 2025 in tempo reale

Pubblicato: 16 Agosto 2025 09:00

Il traffico sulle autostrade oggi 16 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di sabato 16 agosto 2025 si presenta con traffico intenso su molte delle principali autostrade italiane, con code, rallentamenti e disagi dovuti sia all’elevato flusso veicolare tipico del periodo estivo sia a incidenti e condizioni meteo avverse. Tra gli eventi più rilevanti segnaliamo una coda di 3 km sulla A4 tra Ospitaletto e Brescia Ovest per incidente e code a tratti per 18 km sulla A1 tra Modena sud e il bivio con la A14. Di seguito il dettaglio della situazione tratta per tratta, aggiornato in tempo reale.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:56: Coda su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso.

Ore 08:52: Code a tratti tra Modena sud e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto per traffico intenso. La coda si estende per 18 km in direzione Napoli.

Ore 08:34: Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. Il rallentamento interessa un tratto di 10 km in direzione Milano.

Ore 06:31: Servizi igienici non disponibili presso l’area di servizio Casilina est per guasto all’impianto in direzione Milano.

Ore 06:17: Mancanza di metano presso l’area di servizio Prenestina ovest per guasto all’impianto in direzione Napoli.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:55: Coda di 3 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord per veicolo in avaria in direzione Taranto.

Ore 08:55: Traffico Rallentato tra Andria e Trani per incidente in direzione Taranto. Il rallentamento interessa un tratto di 2 km.

Ore 08:17: Code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Imola per traffico intenso in direzione Taranto. Il tratto interessato è di 45,3 km.

A4 Torino-Trieste

Ore 08:39: Coda di 3 km tra Ospitaletto e Brescia Ovest per incidente in direzione Trieste.

TR1 Traforo del Monte Bianco

Ore 08:44: Coda in corrispondenza Piazzale Italiano verso Chamonix. Attesa prevista 15 minuti.

Ore 08:44: Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur. Attesa prevista 15 minuti.

A22 Brennero-Modena

Ore 08:13: Traffico Rallentato tra Verona Nord e Rovereto Nord per traffico intenso. Il rallentamento interessa un tratto di 67,5 km in direzione Brennero.

A23 Palmanova-Tarvisio

Ore 07:39: Coda in entrata alla barriera di Ugovizza per traffico intenso in direzione Autostrada Torino-Trieste.

A25 Torano-Pescara

Ore 06:42: Vento Forte tra Bussi-Popoli e Torre de’ Passeri-Casauria in entrambe le direzioni. Il tratto interessato è di 7,3 km.

Ore 05:00: Nebbia a banchi tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Avezzano con visibilità 80 metri. Il tratto interessato è di 16,5 km in entrambe le direzioni.

A27 Venezia-Belluno

Ore 05:12: Vento Forte tra Vittorio Veneto sud e Fadalto in entrambe le direzioni. Il tratto interessato è di 8,8 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia

