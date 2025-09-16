Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La giornata di 16 settembre 2025 sulle autostrade italiane si caratterizza per una serie di disagi e rallentamenti, dovuti principalmente a traffico intenso, lavori e incidenti. Tra gli eventi più rilevanti si segnalano una coda di 5 km tra Firenze sud e Incisa – Reggello sull’A1 Milano-Napoli per incidente e una coda di 2 km tra Mantova Nord e Pegognaga sull’A22 per incidente. Numerosi anche i tratti con traffico rallentato, chiusure di aree di servizio e code causate da lavori, soprattutto sulle principali direttrici del Nord e Centro Italia.

A8 Milano-Varese

Ore 09:58: Coda tra Fiera Milano e Nodo A8/A4 Torino-Trieste in direzione Milano per traffico intenso. La coda si estende dal chilometro 0.0 al chilometro 2.2.

A14 Bologna-Taranto

Ore 09:57: Mancanza di GPL presso l’area di servizio Conero est in direzione Ancona per guasto all’impianto.

Ore 09:54: Coda di 2 km tra Pedaso e Grottammare in direzione Taranto per lavori. La coda si estende dal chilometro 294.5 al chilometro 289.0.

Ore 09:51: Coda di 1 km tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona per lavori. La coda va dal chilometro 290.5 al chilometro 292.0.

Ore 09:18: Code a tratti tra Imola e Bologna Fiera in direzione autostrada Milano-Napoli per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 15.5 al chilometro 50.1.

Ore 09:09: Coda di 1 km tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione Ancona per lavori. Il tratto interessato va dal chilometro 301.1 al chilometro 306.0.

Ore 08:48: Coda tra Bagnacavallo e SS 309 Dir. in direzione Ravenna per incidente. La coda si estende dal chilometro 29.8 al chilometro 25.0.

Ore 08:47: Coda in uscita a Ancona sud in entrambe le direzioni per traffico intenso.

Ore 08:16: Camper Service chiuso presso l’area di servizio Santerno est in direzione Bologna per guasto all’impianto.

Ore 08:13: Coda di 1 km tra Pescara Nord e Bivio A14/A25 Torano-Pescara in direzione Taranto per lavori. Il tratto interessato va dal chilometro 368.2 al chilometro 366.3.

A1 Milano-Napoli

Ore 09:53: Code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante in direzione Milano per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 267.0 al chilometro 278.1.

Ore 09:47: Code a tratti tra Valdarno e Firenze sud in direzione Milano per traffico intenso. Il tratto va dal chilometro 315.9 al chilometro 320.0.

Ore 09:47: Traffico Rallentato tra Bivio A1/A16 Napoli-Canosa e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno in direzione Napoli per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto va dal chilometro 759.8 al chilometro 753.1.

Ore 09:44: Coda di 5 km tra Firenze sud e Incisa – Reggello in direzione Napoli per incidente. Entrata consigliata verso Roma: Incisa – Reggello. Uscita consigliata provenendo da Firenze: Firenze sud. Il tratto va dal chilometro 309.0 al chilometro 304.0.

Ore 09:23: Mancanza di GPL presso l’area di servizio Montepulciano est in direzione Milano.

Ore 09:19: Camper Service chiuso presso l’area di servizio S. Zenone ovest in direzione Napoli per guasto all’impianto.

Ore 09:01: Tratto Chiuso tra Rioveggio e bivio A1 Direttissima in direzione Napoli fino alle 17:00 del 16/9/2025 per lavori. Entrata consigliata verso Firenze: Badia su Variante di valico. In alternativa utilizzare la A1 Direttissima. Il tratto va dal chilometro 255.45 al chilometro 222.7.

Ore 09:01: Area di Servizio Chiusa presso Roncobilaccio ovest in direzione Napoli fino alle 17:00 del 16/9/2025 per lavori.

Ore 08:47: Traffico Rallentato su Nodo A1/Acerra-Afragola provenendo da Napoli verso Afragola in direzione Milano per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 08:47: Traffico Rallentato su Nodo A1/Acerra-Afragola provenendo da Napoli verso Acerra in direzione Milano per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 08:37: Coda di 2 km tra Valmontone e Bivio A1/A24 in direzione Milano per lavori. Il tratto va dal chilometro 575.4 al chilometro 577.4.

Ore 08:34: Servizi igienici bar non disponibili presso l’area di servizio Somaglia est in direzione Milano per guasto all’impianto.

Ore 08:18: Nebbia a banchi tra Roncobilaccio e Aglio km 255 in entrambe le direzioni. Il tratto va dal chilometro 255.45 al chilometro 242.3.

Ore 08:09: Incendio tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Milano.

Ore 08:01: Coda di 1 km tra Bivio A1/A24 e Bivio A1/Diramazione Roma sud in direzione Napoli per lavori. Il tratto va dal chilometro 566.8 al chilometro 565.8.

Ore 06:15: Coda di 1 km tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. in direzione G.R.A. per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto va dal chilometro 20.0 al chilometro 19.0.

A4 Torino-Trieste

Ore 09:46: Code a tratti tra Milano est e Sesto San Giovanni in direzione Torino per traffico intenso. Il tratto va dal chilometro 136.5 al chilometro 138.3.

Ore 07:09: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est in direzione Trieste per traffico intenso. Il tratto va dal chilometro 138.3 al chilometro 125.0.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 09:45: Traffico Rallentato tra Pistoia e Bivio A11/A1 Milano-Napoli in direzione Firenze per traffico intenso. Il tratto va dal chilometro 7.0 al chilometro 25.0.

Ore 09:29: Mancanza di metano presso l’area di servizio Peretola sud in direzione Firenze per lavori.

Ore 09:21: Coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto va dal chilometro 0.0 al chilometro 1.9.

A22 Brennero-Modena

Ore 09:33: Coda di 2 km tra Mantova Nord e Pegognaga in direzione Modena per incidente. Il tratto va dal chilometro 266.0 al chilometro 264.0.

A16 Napoli-Canosa

Ore 09:21: Vento Forte tra Lacedonia e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 172.5 al chilometro 127.6.

A24 Complanare TPU DX

Ore 09:14: Coda di 1 km tra Svincolo di Tor Cervara e Fine Complanare in direzione Tangenziale Est per traffico congestionato. Il tratto va dal chilometro 3.0 al chilometro 1.6.

A24 Roma-Teramo

Ore 09:14: Coda di 3 km tra Via Togliatti e Bivio A24/Tangenziale est RM in direzione Tangenziale Est per traffico congestionato. Il tratto va dal chilometro 7.3 al chilometro 3.5.

A13 Bologna-Padova

Ore 08:45: Coda tra Bologna Interporto e Bivio A13/A14 Bologna-Taranto in direzione Bologna per traffico intenso. Il tratto va dal chilometro 0.0 al chilometro 3.0.

Ore 08:19: Coda su Bivio A13/A4 Torino-Trieste provenendo da Bologna verso Venezia in direzione Padova per traffico intenso.

Ore 07:50: Coda in uscita a Monselice provenendo da Padova in direzione Bologna per traffico intenso.

A12 Genova-Roma

Ore 08:43: Camper Service chiuso presso l’area di servizio Tirreno ovest in direzione Roma per lavori.

Ore 08:43: Chiusura stazione di rifornimento presso l’area di servizio Tirreno ovest in direzione Roma per lavori.

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 08:19: Chiusura stazione di rifornimento presso l’area di servizio Lario est in direzione Svizzera per lavori.

A30 Caserta-Salerno

Ore 08:28: Coda in uscita a Nola provenendo da Salerno in direzione Caserta per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Fonte: Autostrade per l’Italia