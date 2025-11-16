Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il 16 novembre 2025 si apre con una situazione autostradale caratterizzata da fenomeni atmosferici intensi e alcune interruzioni rilevanti su diverse tratte. Il traffico è influenzato soprattutto da nebbia fitta su molte arterie chiave, rischio aumentato di incidenti e ridotta visibilità, così come da episodi di pioggia che complicano la circolazione, in particolare lungo la A4 Torino-Trieste e la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Tra gli eventi principali si segnala la chiusura di un tratto della A10 Genova-Ventimiglia per il transito di trasporti eccezionali e una coda per incidente tra Grumello e Seriate sulla A4. Di seguito l’elenco completo suddiviso per singola autostrada, con tutti i dettagli aggiornati.

A1 MILANO-NAPOLI





00:16 – Valmontone e Ceprano

Nebbia a banchi con visibilità ridotta a 100 metri, su entrambe le direzioni.

Direzione: in entrambe le direzioni

Tratto interessato tra il chilometro 633.3 e il chilometro 586.9, per una lunghezza di 46.4 km.



A4 TORINO-TRIESTE





00:31 – Nodo di Pero e Cavenago

Pioggia abbondante su tutta la tratta segnalata, su entrambe le direzioni.

Direzione: in entrambe le direzioni

Tratto interessato dal chilometro 150.1 al chilometro 125.0, per una lunghezza di 25.1 km.







00:10 – Grumello e Seriate

Coda per incidente nella direzione Torino.

Direzione Torino

Tratto interessato dal chilometro 185.0 al chilometro 187.0 per una lunghezza di 2.0 km.



A10 GENOVA-VENTIMIGLIA





00:04 – Varazze e Albisola

Tratto chiuso per il transito di trasporti eccezionali fino alle 03:00 del 16 novembre 2025.

Direzione Ventimiglia

Lunghezza tratto chiuso: 9.6 km. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Albisola.



A13 BOLOGNA-PADOVA





01:06 – Ferrara sud e Bivio Ss16 Adriatica

Nebbia a banchi con visibilità limitata (90 metri), in entrambe le direzioni.

Direzione: in entrambe le direzioni

Tratto interessato: dal chilometro 6.3, per una lunghezza di 6.3 km.







00:25 – Bologna Interporto e Ferrara sud

Nebbia a banchi con visibilità ridotta a 90 metri, in entrambe le direzioni.

Direzione: in entrambe le direzioni

Tratto compreso tra chilometro 33.7 e chilometro 7.9, lunghezza 25.8 km.



A14 BOLOGNA-TARANTO





00:03 – Poggio Imperiale e Cerignola est

Nebbia con visibilità 90 metri, in entrambe le direzioni.

Direzione: in entrambe le direzioni

Tratto interessato dal chilometro 589.2 al chilometro 507.0, per una lunghezza di 82.2 km.



A26 GE-VOLTRI-GRAVELLONA TOCE





00:09 – Ovada e Bivio A26/SS 33 del Sempione

Pioggia lungo tutto il tratto in entrambe le direzioni.

Direzione: in entrambe le direzioni

Tratta interessata dal chilometro 197.1 al chilometro 29.9, per 167.2 km.



Fonte: Autostrade per l’Italia