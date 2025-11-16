Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il 16 novembre 2025 si apre con una situazione autostradale caratterizzata da fenomeni atmosferici intensi e alcune interruzioni rilevanti su diverse tratte. Il traffico è influenzato soprattutto da nebbia fitta su molte arterie chiave, rischio aumentato di incidenti e ridotta visibilità, così come da episodi di pioggia che complicano la circolazione, in particolare lungo la A4 Torino-Trieste e la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Tra gli eventi principali si segnala la chiusura di un tratto della A10 Genova-Ventimiglia per il transito di trasporti eccezionali e una coda per incidente tra Grumello e Seriate sulla A4. Di seguito l’elenco completo suddiviso per singola autostrada, con tutti i dettagli aggiornati.
A1 MILANO-NAPOLI
00:16 – Valmontone e Ceprano
Nebbia a banchi con visibilità ridotta a 100 metri, su entrambe le direzioni.
Direzione: in entrambe le direzioni
Tratto interessato tra il chilometro 633.3 e il chilometro 586.9, per una lunghezza di 46.4 km.
A4 TORINO-TRIESTE
00:31 – Nodo di Pero e Cavenago
Pioggia abbondante su tutta la tratta segnalata, su entrambe le direzioni.
Direzione: in entrambe le direzioni
Tratto interessato dal chilometro 150.1 al chilometro 125.0, per una lunghezza di 25.1 km.
00:10 – Grumello e Seriate
Coda per incidente nella direzione Torino.
Direzione Torino
Tratto interessato dal chilometro 185.0 al chilometro 187.0 per una lunghezza di 2.0 km.
A10 GENOVA-VENTIMIGLIA
00:04 – Varazze e Albisola
Tratto chiuso per il transito di trasporti eccezionali fino alle 03:00 del 16 novembre 2025.
Direzione Ventimiglia
Lunghezza tratto chiuso: 9.6 km. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Albisola.
A13 BOLOGNA-PADOVA
01:06 – Ferrara sud e Bivio Ss16 Adriatica
Nebbia a banchi con visibilità limitata (90 metri), in entrambe le direzioni.
Direzione: in entrambe le direzioni
Tratto interessato: dal chilometro 6.3, per una lunghezza di 6.3 km.
00:25 – Bologna Interporto e Ferrara sud
Nebbia a banchi con visibilità ridotta a 90 metri, in entrambe le direzioni.
Direzione: in entrambe le direzioni
Tratto compreso tra chilometro 33.7 e chilometro 7.9, lunghezza 25.8 km.
A14 BOLOGNA-TARANTO
00:03 – Poggio Imperiale e Cerignola est
Nebbia con visibilità 90 metri, in entrambe le direzioni.
Direzione: in entrambe le direzioni
Tratto interessato dal chilometro 589.2 al chilometro 507.0, per una lunghezza di 82.2 km.
A26 GE-VOLTRI-GRAVELLONA TOCE
00:09 – Ovada e Bivio A26/SS 33 del Sempione
Pioggia lungo tutto il tratto in entrambe le direzioni.
Direzione: in entrambe le direzioni
Tratta interessata dal chilometro 197.1 al chilometro 29.9, per 167.2 km.
Fonte: Autostrade per l’Italia