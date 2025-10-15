Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Pubblicato: 16 Ottobre 2025 00:08

Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La giornata di oggi, 16 ottobre 2025, vede una situazione del traffico generalmente scorrevole sulle principali autostrade italiane, ad eccezione di alcuni tratti interessati da lavori e temporanee chiusure. In particolare, tra gli eventi rilevanti della giornata, segnaliamo la chiusura dell’uscita di Altopascio sulla A11 in direzione Firenze per lavori, con conseguente deviazione consigliata. Nel seguito dell’articolo troverete nel dettaglio tutti gli aggiornamenti tratta per tratta, con indicazioni pratiche e consigli utili per gli automobilisti.

 

A11 FIRENZE-PISA NORD



00:01 – Uscita di Altopascio
Uscita Chiusa per lavori
Direzione Firenze
L’uscita di Altopascio è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 16 ottobre 2025 provenendo da Pisa per lavori programmati.
Uscita consigliata provenendo da Pisa: Capannori.

