Il traffico sulle autostrade oggi 17 luglio 2025 in tempo reale

Il 17 luglio 2025, il traffico sulle autostrade italiane è caratterizzato da diverse situazioni di congestione e rallentamenti. Le principali tratte interessate includono l’A1, l’A30, l’A13, l’A14, l’A27, l’A12, l’A24 e l’A56, con code e traffico intenso in vari punti. Di seguito, una panoramica dettagliata delle condizioni di traffico attuali.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:53: Traffico Rallentato tra Badia e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria. La situazione di rallentamento si estende per circa 1.6 km in direzione Bologna.

Ore 08:44: Traffico Rallentato tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per veicolo in avaria. Questo rallentamento si verifica in un tratto di 0 km.

Ore 08:36: Coda di 1 km tra Firenze sud e Firenze Scandicci per veicolo in avaria. La coda si estende per 2.9 km in direzione Napoli.

Ore 08:32: Code a tratti tra San Giuliano e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI per traffico intenso. La lunghezza della coda è di 1.6 km.

Ore 08:13: Coda in uscita a Capodichino provenendo da Autostrada Milano-Napoli per traffico intenso.

Ore 07:21: Code a tratti tra Melegnano Svincolo e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI per traffico intenso. La lunghezza della coda è di 4.3 km.

Ore 07:20: Coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso. La coda si estende dal chilometro 313 al chilometro 311 in direzione Modena.

A30 Caserta-Salerno

Ore 08:56: Coda in uscita a Nola provenendo da Salerno per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. La coda si estende dal chilometro 18.9 al chilometro 0.0.

Ore 08:51: Coda tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. La lunghezza della coda è di 1 km.

A13 Bologna-Padova

Ore 08:53: Code a tratti tra Bivio A13-Padova Sud e Bivio A13/A4 Torino-Trieste per traffico intenso. La lunghezza della coda è di 3 km.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:50: Coda in uscita a Ancona sud per traffico intenso.

Ore 07:38: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA per traffico intenso. La lunghezza della coda è di 1 km.

Ore 07:38: Coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per traffico intenso. La lunghezza della coda è di 4 km.

A27 Venezia-Belluno

Ore 08:49: Coda su Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre provenendo da Belluno verso Padova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A12 Genova-Roma

Ore 08:49: Coda di 3 km tra Genova Nervi e Genova est per veicolo in avaria.

A24 Roma-Teramo

Ore 08:47: L’area di servizio Colle Tasso ha i servizi di ristorazione chiusi fino alle 18:00 del 17/07/2025.

Ore 08:47: L’area di servizio Colle Tasso ha i servizi igienici non disponibili fino alle 18:00 del 17/07/2025.

Ore 07:38: Coda di 3 km tra Via Togliatti e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Uscita consigliata provenendo da G.R.A.: Grande Raccordo Anulare su A24 Roma-L’Aquila-Teramo.

Ore 07:39: Traffico Rallentato tra Svincolo di Tor Cervara e Bivio Complanare / GRA per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A56 Tangenziale di Napoli

Ore 08:44: Traffico Rallentato tra Camaldoli e Capodimonte per traffico intenso.

Ore 07:33: Coda in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli per traffico intenso.

Fonte: Autostrade per l’Italia