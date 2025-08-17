Il traffico sulle autostrade oggi 17 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 17 agosto 2025, vede sulle autostrade italiane una situazione di traffico caratterizzata da code, rallentamenti e alcuni disservizi, soprattutto nelle tratte principali e nei nodi di collegamento. Tra gli eventi più significativi si segnalano una coda di 1 km tra Ortona e Pescara sud sull’A14 per incidente e code a tratti per traffico intenso tra Modena sud e il bivio A1/A14 Bologna-Taranto sull’A1. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi registrati nelle ultime ore.

A16 Napoli-Canosa

Ore 07:53: Sull’area di servizio Mirabella nord in direzione Napoli, i servizi igienici non sono disponibili a causa di interruzione dell’erogazione idrica. Si raccomanda agli automobilisti di programmare eventuali soste tenendo conto di questo disservizio.

A14 Bologna-Taranto

Ore 07:32: Coda di 1 km tra Ortona e Pescara sud in direzione Pescara per incidente. La coda si estende dal chilometro 397.0 al chilometro 398.0.

Ore 06:47: Code a tratti tra Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio e Bologna San Lazzaro in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 22.2 al chilometro 9.0, per una lunghezza di 13,2 km.

A1 Milano-Napoli

Ore 07:10: Code a tratti tra Modena sud e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal chilometro 188.8 al chilometro 170.8, per una lunghezza di 18 km.

A24 Roma-Teramo

Ore 07:04: Traffico rallentato tra Castel Madama e Vicovaro-Mandela in direzione Superstrada Teramo Mare per incidente. Il rallentamento è segnalato al chilometro 32.3.

A27 Venezia-Belluno

Ore 05:51: Vento forte tra Vittorio Veneto sud e Fadalto in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 66.8 al chilometro 52.3, per una lunghezza di 14,5 km. Si raccomanda prudenza alla guida.

Fonte: Autostrade per l’Italia