Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La giornata del 17 novembre 2025 presenta una situazione di traffico relativamente scorrevole sulle principali autostrade italiane, con particolare attenzione alla Tangenziale di Napoli (A56), dove sono in corso importanti lavori notturni che portano a chiusure temporanee di alcune tratte e aree di servizio. Tra gli eventi più rilevanti segnaliamo la chiusura del tratto tra Capodimonte e Corso Malta e la chiusura delle entrate di Capodimonte e Arenella, entrambi diretti verso l’Allacciamento Diramazione Capodichino, tutti per lavori programmati fino alle 6:00 del mattino. Maggiori dettagli ed elenco completo nella panoramica tratta per tratta qui di seguito.
TANGENZIALE DI NAPOLI (A56)
00:03 – Area di Servizio Agnano Est
Area di Servizio Chiusa per lavori
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
L’area di servizio Agnano est resta chiusa fino alle 6:00 del 17 novembre 2025 per interventi di manutenzione programmata. Si invita a programmare la sosta in altre aree di servizio.
00:02 – Entrata Capodimonte
Entrata Chiusa per lavori
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
La rampa di entrata Capodimonte è chiusa al traffico fino alle 6:00 del 17 novembre 2025 per lavori in direzione Allacc. Diramazione Capodichino. L’entrata consigliata è Corso Malta.
00:02 – Entrata Arenella
Entrata Chiusa per lavori
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Anche la rampa di entrata Arenella risulta chiusa fino alle 6:00 del 17 novembre 2025 in direzione Allacc. Diramazione Capodichino. L’entrata alternativa consigliata rimane Corso Malta.
00:01 – Tratto Capodimonte – Corso Malta
Tratto Chiuso per lavori
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Il tratto compreso tra Capodimonte e Corso Malta rimane chiuso fino alle 6:00 del 17 novembre 2025 per lavori programmati. L’entrata consigliata in direzione Allacc. Diramazione Capodichino è Corso Malta, mentre chi proviene da Pozzuoli può uscire a Capodimonte.
Fonte: Autostrade per l’Italia