Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La giornata del 17 novembre 2025 presenta una situazione di traffico relativamente scorrevole sulle principali autostrade italiane, con particolare attenzione alla Tangenziale di Napoli (A56), dove sono in corso importanti lavori notturni che portano a chiusure temporanee di alcune tratte e aree di servizio. Tra gli eventi più rilevanti segnaliamo la chiusura del tratto tra Capodimonte e Corso Malta e la chiusura delle entrate di Capodimonte e Arenella, entrambi diretti verso l’Allacciamento Diramazione Capodichino, tutti per lavori programmati fino alle 6:00 del mattino. Maggiori dettagli ed elenco completo nella panoramica tratta per tratta qui di seguito.

[p]

TANGENZIALE DI NAPOLI (A56)





00:03 – Area di Servizio Agnano Est

Area di Servizio Chiusa per lavori

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

L’area di servizio Agnano est resta chiusa fino alle 6:00 del 17 novembre 2025 per interventi di manutenzione programmata. Si invita a programmare la sosta in altre aree di servizio.









00:02 – Entrata Capodimonte

Entrata Chiusa per lavori

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

La rampa di entrata Capodimonte è chiusa al traffico fino alle 6:00 del 17 novembre 2025 per lavori in direzione Allacc. Diramazione Capodichino. L’entrata consigliata è Corso Malta.









00:02 – Entrata Arenella

Entrata Chiusa per lavori

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

Anche la rampa di entrata Arenella risulta chiusa fino alle 6:00 del 17 novembre 2025 in direzione Allacc. Diramazione Capodichino. L’entrata alternativa consigliata rimane Corso Malta.









00:01 – Tratto Capodimonte – Corso Malta

Tratto Chiuso per lavori

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

Il tratto compreso tra Capodimonte e Corso Malta rimane chiuso fino alle 6:00 del 17 novembre 2025 per lavori programmati. L’entrata consigliata in direzione Allacc. Diramazione Capodichino è Corso Malta, mentre chi proviene da Pozzuoli può uscire a Capodimonte.





Fonte: Autostrade per l’Italia