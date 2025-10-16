Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La giornata del 17 ottobre 2025 vede alcune segnalazioni importanti sulla viabilità autostradale in Italia, con condizioni meteorologiche avverse che interessano diverse tratte e lavori programmati che comportano specifiche chiusure. In particolare, si segnala pioggia persistente sull’A25 tra Torano e Pescara, e sull’A24 tra Tagliacozzo e Valle del Salto, oltre alla chiusura dell’uscita di Vignole Borbera sulla A7 per lavori notturni. Di seguito il dettaglio degli eventi sulle principali tratte autostradali italiane.

A7 MILANO-GENOVA





00:06 – Vignole Borbera

L’uscita di Vignole Borbera è chiusa al traffico fino alle 04:00 del 17 ottobre 2025 provenendo da Milano per lavori.

Direzione Genova

Uscita consigliata provenendo da Milano: Serravalle Scrivia.



A24 ROMA-TERAMO





00:33 – Tagliacozzo e Valle del Salto

Segnalata pioggia tra Tagliacozzo e Valle del Salto.

In entrambe le direzioni

La tratta interessata va dal chilometro 75.111 al chilometro 61.25, per una lunghezza complessiva di 13.861 km.



A25 TORANO-PESCARA





00:33 – Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Bivio A25/A14 Bologna-Taranto

Segnalata pioggia intensa tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e il bivio con la A14 Bologna-Taranto.

In entrambe le direzioni

La tratta interessata va dal chilometro 186.4 al chilometro 71.4, per una lunghezza di 115 km.



Fonte: Autostrade per l’Italia