Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La giornata del 17 ottobre 2025 vede alcune segnalazioni importanti sulla viabilità autostradale in Italia, con condizioni meteorologiche avverse che interessano diverse tratte e lavori programmati che comportano specifiche chiusure. In particolare, si segnala pioggia persistente sull’A25 tra Torano e Pescara, e sull’A24 tra Tagliacozzo e Valle del Salto, oltre alla chiusura dell’uscita di Vignole Borbera sulla A7 per lavori notturni. Di seguito il dettaglio degli eventi sulle principali tratte autostradali italiane.
A7 MILANO-GENOVA
00:06 – Vignole Borbera
L’uscita di Vignole Borbera è chiusa al traffico fino alle 04:00 del 17 ottobre 2025 provenendo da Milano per lavori.
Direzione Genova
Uscita consigliata provenendo da Milano: Serravalle Scrivia.
A24 ROMA-TERAMO
00:33 – Tagliacozzo e Valle del Salto
Segnalata pioggia tra Tagliacozzo e Valle del Salto.
In entrambe le direzioni
La tratta interessata va dal chilometro 75.111 al chilometro 61.25, per una lunghezza complessiva di 13.861 km.
A25 TORANO-PESCARA
00:33 – Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Bivio A25/A14 Bologna-Taranto
Segnalata pioggia intensa tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e il bivio con la A14 Bologna-Taranto.
In entrambe le direzioni
La tratta interessata va dal chilometro 186.4 al chilometro 71.4, per una lunghezza di 115 km.
Fonte: Autostrade per l’Italia