Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico autostradale del 17 settembre 2025 mostra diverse criticità sulle principali arterie italiane, con code per incidenti, lavori, traffico intenso e avverse condizioni meteo. La giornata è caratterizzata da lunghe code sull’A14 per un incidente tra Pescara e Pineto (coda di 4 km), mentre sull’A1 Milano-Napoli si registrano rallentamenti per veicoli in avaria e traffico intenso in diversi tratti. Di seguito il dettaglio della situazione sulla rete nazionale, tratta per tratta.

10:47 – Orte e Attigliano

Coda di 3 km per veicolo in avaria

Direzione Milano

10:38 – Nodo Napoli Centro Direzionale e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno

Coda di 1 km per traffico intenso sulla viabilità ordinaria

Direzione Napoli

10:12 – Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero

Coda per traffico intenso.



Direzione Milano

10:09 – Prenestina ovest

L’area di servizio Prenestina ovest è sprovvista di GPL.

Direzione Napoli

10:05 – Montepulciano est

L’area di servizio Montepulciano est ha la stazione di rifornimento chiusa per un guasto all’impianto.

Direzione Milano

09:37 – Calenzano e Bivio A1-Variante

Code a tratti per traffico intenso

Direzione Milano

La coda va dal chilometro 267.0 al chilometro 278.1 per una lunghezza di 11.1 km.



A4 TORINO-TRIESTE





08:10 – Nodo di Pero e Milano est

Code a tratti per traffico intenso

Direzione Trieste

Tratta interessata dal chilometro 138.3 a 125.0 per una lunghezza di 13.3 km.







07:34 – Bergamo

Coda in uscita per traffico intenso provenendo da Milano.

Direzione Trieste

A7 MILANO-GENOVA





10:49 – Vignole Borbera e Serravalle Scrivia

Coda di 1 km per lavori

Direzione Milano

A14 BOLOGNA-TARANTO





10:49 – Bivio A14/A25 Torano-Pescara e Pineto

Coda di 4 km per incidente

Direzione Ancona

La coda va dal chilometro 358.3 al chilometro 364.0 per una lunghezza di 5.7 km.

10:27 – Pescara Nord e Pineto

Traffico bloccato per incidente

Direzione Ancona

10:25 – Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA

Coda per traffico intenso

Direzione autostrada Milano-Napoli

10:24 – Poggio Imperiale e Foggia Zona Industriale

Vento forte tra Poggio Imperiale e Foggia Zona Industriale

In entrambe le direzioni

10:07 – San Benedetto del Tronto e Pedaso

Coda di 2 km per lavori

Direzione Ancona

09:53 – Ancona Nord e Loreto

Pioggia tra Ancona Nord e Loreto

In entrambe le direzioni

09:35 – Val Vibrata e Giulianova

Coda di 1 km per lavori

Direzione Taranto

09:16 – Pescara Ovest e Pescara Sud

Traffico rallentato per lavori

Direzione Taranto

09:04 – Pedaso e Grottammare

Coda di 1 km per lavori

Direzione Taranto

08:08 – Roseto Degli Abruzzi e Pineto

Coda di 1 km per lavori

Direzione Taranto

07:55 – Pescara Nord e Bivio A14/A25 Torano-Pescara

Coda di 1 km per lavori

Direzione Taranto

A16 NAPOLI-CANOSA





09:39 – Lacedonia e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto

Vento forte

In entrambe le direzioni

A24 ROMA-TERAMO





10:34 – Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM

Coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria

Direzione Tangenziale Est

Fonte: Autostrade per l’Italia