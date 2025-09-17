Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico autostradale del 17 settembre 2025 mostra diverse criticità sulle principali arterie italiane, con code per incidenti, lavori, traffico intenso e avverse condizioni meteo. La giornata è caratterizzata da lunghe code sull’A14 per un incidente tra Pescara e Pineto (coda di 4 km), mentre sull’A1 Milano-Napoli si registrano rallentamenti per veicoli in avaria e traffico intenso in diversi tratti. Di seguito il dettaglio della situazione sulla rete nazionale, tratta per tratta.
A1 MILANO-NAPOLI
10:47 – Orte e Attigliano
Coda di 3 km per veicolo in avaria
Direzione Milano
La coda va dal chilometro 484.0 al chilometro 487.0 per una lunghezza di 3.0 km.
10:38 – Nodo Napoli Centro Direzionale e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno
Coda di 1 km per traffico intenso sulla viabilità ordinaria
Direzione Napoli
La coda va dal chilometro 759.8 al chilometro 758.8 per una lunghezza di 1.0 km.
10:12 – Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero
Coda per traffico intenso.
Direzione Milano
La tratta interessata è situata al chilometro 155.3.
10:09 – Prenestina ovest
L’area di servizio Prenestina ovest è sprovvista di GPL.
Direzione Napoli
La zona interessata si trova al chilometro 566.1.
10:05 – Montepulciano est
L’area di servizio Montepulciano est ha la stazione di rifornimento chiusa per un guasto all’impianto.
Direzione Milano
La zona interessata si trova al chilometro 395.0.
09:37 – Calenzano e Bivio A1-Variante
Code a tratti per traffico intenso
Direzione Milano
La coda va dal chilometro 267.0 al chilometro 278.1 per una lunghezza di 11.1 km.
A4 TORINO-TRIESTE
08:10 – Nodo di Pero e Milano est
Code a tratti per traffico intenso
Direzione Trieste
Tratta interessata dal chilometro 138.3 a 125.0 per una lunghezza di 13.3 km.
07:34 – Bergamo
Coda in uscita per traffico intenso provenendo da Milano.
Direzione Trieste
Tratta interessata al chilometro 172.5.
A7 MILANO-GENOVA
10:49 – Vignole Borbera e Serravalle Scrivia
Coda di 1 km per lavori
Direzione Milano
La coda va dal chilometro 87.6 al chilometro 88.6 per una lunghezza di 1.0 km.
A14 BOLOGNA-TARANTO
10:49 – Bivio A14/A25 Torano-Pescara e Pineto
Coda di 4 km per incidente
Direzione Ancona
La coda va dal chilometro 358.3 al chilometro 364.0 per una lunghezza di 5.7 km.
Entrata consigliata verso Ancona: Pineto. Uscita consigliata provenendo da Bari: Pescara Ovest.
10:27 – Pescara Nord e Pineto
Traffico bloccato per incidente
Direzione Ancona
Tratta interessata al chilometro 358.3.
10:25 – Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA
Coda per traffico intenso
Direzione autostrada Milano-Napoli
La coda va dal chilometro 0.0 al chilometro 2.0 per una lunghezza di 2.0 km.
10:24 – Poggio Imperiale e Foggia Zona Industriale
Vento forte tra Poggio Imperiale e Foggia Zona Industriale
In entrambe le direzioni
La tratta interessata va dal chilometro 554.1 al chilometro 528.6 per una lunghezza di 25.5 km.
10:07 – San Benedetto del Tronto e Pedaso
Coda di 2 km per lavori
Direzione Ancona
La coda va dal chilometro 298.0 al chilometro 303.1 per una lunghezza di 5.1 km.
09:53 – Ancona Nord e Loreto
Pioggia tra Ancona Nord e Loreto
In entrambe le direzioni
Tratta interessata dal chilometro 245.5 al chilometro 213.5 per una lunghezza di 32.0 km.
09:35 – Val Vibrata e Giulianova
Coda di 1 km per lavori
Direzione Taranto
Dal chilometro 322.6 al 320.0 per una lunghezza di 2.6 km.
09:16 – Pescara Ovest e Pescara Sud
Traffico rallentato per lavori
Direzione Taranto
Dal chilometro 392.5 al 391.5 per una lunghezza di 1.0 km.
09:04 – Pedaso e Grottammare
Coda di 1 km per lavori
Direzione Taranto
Dal chilometro 294.5 al 292.0 per una lunghezza di 2.5 km.
08:08 – Roseto Degli Abruzzi e Pineto
Coda di 1 km per lavori
Direzione Taranto
Dal chilometro 351.3 al 349.0 per una lunghezza di 2.3 km.
07:55 – Pescara Nord e Bivio A14/A25 Torano-Pescara
Coda di 1 km per lavori
Direzione Taranto
Dal chilometro 368.2 al 366.0 per una lunghezza di 2.2 km.
A16 NAPOLI-CANOSA
09:39 – Lacedonia e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto
Vento forte
In entrambe le direzioni
Dal chilometro 172.5 al 127.6 per una lunghezza di 44.9 km.
A24 ROMA-TERAMO
10:34 – Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM
Coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria
Direzione Tangenziale Est
Dal chilometro 7.3 al chilometro 6.5 per una lunghezza di 0.8 km.
