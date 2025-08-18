Il traffico sulle autostrade oggi 18 agosto 2025 in tempo reale

Foto di Virgilio Motori

Pubblicato: 18 Agosto 2025 08:05

La giornata di oggi, 18 agosto 2025, si presenta con traffico intenso su diverse tratte autostradali italiane, in particolare lungo le principali direttrici del Nord e del Centro Italia. Tra gli eventi più rilevanti si segnalano una coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli sull’A22 per traffico intenso e una coda di 1 km tra Sasso Marconi e Bivio A1-Variante sull’A1 Milano-Napoli causata da un incidente. Di seguito il dettaglio della situazione tratta per tratta, aggiornato in tempo reale.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:00: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA per traffico intenso. La coda si estende dal chilometro 5.0 al chilometro 4.0 in direzione Autostrada Bologna-Taranto.

Ore 07:59: Code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 38.2 al chilometro 4.8 in direzione Taranto.

Ore 07:55: Mancanza di GPL presso l’area di servizio Tortoreto est in direzione Ancona per guasto all’impianto. L’area è sprovvista di GPL.

A1 Milano-Napoli

Ore 07:40: Coda su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso.

Ore 07:30: Coda di 1 km tra Sasso Marconi e Bivio A1-Variante per incidente. La coda si estende dal chilometro 215.8 al chilometro 212.0 in direzione Napoli.

Ore 07:08: Traffico rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per materiali dispersi. Il tratto interessato va dal chilometro 271.0 al chilometro 277.0 in direzione Milano.

A22 Brennero-Modena

Ore 07:13: Coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso. La coda si estende dal chilometro 313.0 al chilometro 309.0 in direzione Modena.

A13 Bologna-Padova

Ore 05:23: Mancanza di GPL presso l’area di servizio Po est in direzione Padova per guasto all’impianto. L’area resterà sprovvista di GPL fino alle 09:00 del 19 agosto 2025.

Fonte: Autostrade per l’Italia

