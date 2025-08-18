Il traffico sulle autostrade oggi 18 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 18 agosto 2025, si presenta con traffico intenso su diverse tratte autostradali italiane, in particolare lungo le principali direttrici del Nord e del Centro Italia. Tra gli eventi più rilevanti si segnalano una coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli sull’A22 per traffico intenso e una coda di 1 km tra Sasso Marconi e Bivio A1-Variante sull’A1 Milano-Napoli causata da un incidente. Di seguito il dettaglio della situazione tratta per tratta, aggiornato in tempo reale.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:00: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA per traffico intenso. La coda si estende dal chilometro 5.0 al chilometro 4.0 in direzione Autostrada Bologna-Taranto.

Ore 07:59: Code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 38.2 al chilometro 4.8 in direzione Taranto.

Ore 07:55: Mancanza di GPL presso l’area di servizio Tortoreto est in direzione Ancona per guasto all’impianto. L’area è sprovvista di GPL.

A1 Milano-Napoli

Ore 07:40: Coda su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso.

Ore 07:30: Coda di 1 km tra Sasso Marconi e Bivio A1-Variante per incidente. La coda si estende dal chilometro 215.8 al chilometro 212.0 in direzione Napoli.

Ore 07:08: Traffico rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per materiali dispersi. Il tratto interessato va dal chilometro 271.0 al chilometro 277.0 in direzione Milano.

A22 Brennero-Modena

Ore 07:13: Coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso. La coda si estende dal chilometro 313.0 al chilometro 309.0 in direzione Modena.

A13 Bologna-Padova

Ore 05:23: Mancanza di GPL presso l’area di servizio Po est in direzione Padova per guasto all’impianto. L’area resterà sprovvista di GPL fino alle 09:00 del 19 agosto 2025.

Fonte: Autostrade per l’Italia