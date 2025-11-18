Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La giornata di oggi, 18 novembre 2025, si apre con una situazione autostradale caratterizzata principalmente da condizioni meteorologiche avverse e una chiusura temporanea per trasporto eccezionale. Numerosi tratti delle principali direttrici autostradali sono interessati da pioggia, come ad esempio lunghi tratti della A1 Milano-Napoli e della A24 Roma-Teramo. Da segnalare in particolare la pioggia insistente tra Frosinone e Nodo A1/SP1 Casoria sull’A1 (oltre 120 km) e la chiusura programmata della A26 tra Novi Ligure e il bivio con la Diramazione A7/A26 Trafori fino alle ore 4 di questa mattina. Vediamo nel dettaglio la situazione tratta per tratta, evento per evento.

[presentazione mappa]



A1 – MILANO-NAPOLI





01:01 – Tra Frosinone e Nodo A1/SP1 Casoria

Pioggia intensa riscontrata lungo un tratto di ben 120,8 km in entrambe le direzioni. Direzione: in entrambe le direzioni

La tratta interessata si estende dal km 754,1 al km 633,3, coinvolgendo una vasta zona del Sud Italia.







00:49 – Tra Terre di Canossa – Campegine e Bivio A1-Variante

Pioggia segnalata tra i km 210,1 e 124,4 in entrambe le direzioni, per una lunghezza complessiva di 85,7 km. Direzione: in entrambe le direzioni







00:11 – Tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Svincolo

Pioggia estesa per 2,7 km (dal km 2,7 al km 0,0). Direzione: in entrambe le direzioni



A14 – BOLOGNA-TARANTO





00:49 – Tra Fornace Zarattini e SS 309 Dir.

Pioggia su un tratto di 3,3 km (dal km 29,8 al km 26,5) in entrambe le direzioni. Direzione: in entrambe le direzioni







00:02 – Tra Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA

Si segnalano piogge su un tratto di 5,0 km (dal km 5,0 al km 0,0) in entrambe le direzioni. Direzione: in entrambe le direzioni



A23 – PALMANOVA-TARVISIO





00:37 – Tra Gemona Osoppo e Carnia

Vento forte riscontrato lungo 14,7 km (dal km 59,6 al km 44,9), in entrambe le direzioni. Direzione: in entrambe le direzioni



A24 – ROMA-TERAMO





00:58 – Tra Tivoli e Castel Madama

Temporali e pioggia intensa per 11,59 km (dal km 24,01 al km 12,42), in entrambe le direzioni. Direzione: in entrambe le direzioni



A26 – GE-VOLTRI-SS 33 SEMP.-GRAVELL.TOCE (Autostrada Dei Trafori)





00:02 – Tra Novi Ligure e Bivio Diramaz. A26-A7/A26 Trafori

Tratto Chiuso per trasporto eccezionale fino alle ore 04:00 del 18 novembre 2025. La chiusura interessa un tratto di 7,9 km. Diramazione: Autostrada Dei Trafori



T06 – COMPLANARE DI BOLOGNA





00:01 – Tra Bologna Casalecchio e Bologna San Lazzaro

Pioggia su 21,4 km, dal km 22,2 al km 0,8, in entrambe le direzioni. Direzione: in entrambe le direzioni







00:02 – Tra Bologna Borgo Panigale e Bivio Tangenziale Bologna

Pioggia segnalata su 3,3 km (dal km 3,3 al km 0,0), in entrambe le direzioni. Direzione: in entrambe le direzioni



Fonte: Autostrade per l’Italia