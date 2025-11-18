Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La giornata di oggi, 18 novembre 2025, si apre con una situazione autostradale caratterizzata principalmente da condizioni meteorologiche avverse e una chiusura temporanea per trasporto eccezionale. Numerosi tratti delle principali direttrici autostradali sono interessati da pioggia, come ad esempio lunghi tratti della A1 Milano-Napoli e della A24 Roma-Teramo. Da segnalare in particolare la pioggia insistente tra Frosinone e Nodo A1/SP1 Casoria sull’A1 (oltre 120 km) e la chiusura programmata della A26 tra Novi Ligure e il bivio con la Diramazione A7/A26 Trafori fino alle ore 4 di questa mattina. Vediamo nel dettaglio la situazione tratta per tratta, evento per evento.
A1 – MILANO-NAPOLI
01:01 – Tra Frosinone e Nodo A1/SP1 Casoria
Pioggia intensa riscontrata lungo un tratto di ben 120,8 km in entrambe le direzioni. Direzione: in entrambe le direzioni
La tratta interessata si estende dal km 754,1 al km 633,3, coinvolgendo una vasta zona del Sud Italia.
00:49 – Tra Terre di Canossa – Campegine e Bivio A1-Variante
Pioggia segnalata tra i km 210,1 e 124,4 in entrambe le direzioni, per una lunghezza complessiva di 85,7 km. Direzione: in entrambe le direzioni
00:11 – Tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Svincolo
Pioggia estesa per 2,7 km (dal km 2,7 al km 0,0). Direzione: in entrambe le direzioni
A14 – BOLOGNA-TARANTO
00:49 – Tra Fornace Zarattini e SS 309 Dir.
Pioggia su un tratto di 3,3 km (dal km 29,8 al km 26,5) in entrambe le direzioni. Direzione: in entrambe le direzioni
00:02 – Tra Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA
Si segnalano piogge su un tratto di 5,0 km (dal km 5,0 al km 0,0) in entrambe le direzioni. Direzione: in entrambe le direzioni
A23 – PALMANOVA-TARVISIO
00:37 – Tra Gemona Osoppo e Carnia
Vento forte riscontrato lungo 14,7 km (dal km 59,6 al km 44,9), in entrambe le direzioni. Direzione: in entrambe le direzioni
A24 – ROMA-TERAMO
00:58 – Tra Tivoli e Castel Madama
Temporali e pioggia intensa per 11,59 km (dal km 24,01 al km 12,42), in entrambe le direzioni. Direzione: in entrambe le direzioni
A26 – GE-VOLTRI-SS 33 SEMP.-GRAVELL.TOCE (Autostrada Dei Trafori)
00:02 – Tra Novi Ligure e Bivio Diramaz. A26-A7/A26 Trafori
Tratto Chiuso per trasporto eccezionale fino alle ore 04:00 del 18 novembre 2025. La chiusura interessa un tratto di 7,9 km. Diramazione: Autostrada Dei Trafori
T06 – COMPLANARE DI BOLOGNA
00:01 – Tra Bologna Casalecchio e Bologna San Lazzaro
Pioggia su 21,4 km, dal km 22,2 al km 0,8, in entrambe le direzioni. Direzione: in entrambe le direzioni
00:02 – Tra Bologna Borgo Panigale e Bivio Tangenziale Bologna
Pioggia segnalata su 3,3 km (dal km 3,3 al km 0,0), in entrambe le direzioni. Direzione: in entrambe le direzioni
Fonte: Autostrade per l’Italia