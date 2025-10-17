Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La situazione del traffico sulle autostrade italiane nella giornata del 18 ottobre 2025 è caratterizzata principalmente da lavori di manutenzione che hanno portato a chiusure di tratti stradali, rallentamenti e chiusure di alcune aree di servizio, specialmente nelle zone di Napoli e Genova. Tra gli eventi più rilevanti si segnalano la chiusura di un tratto dell’A7 Milano-Genova tra il Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena, e la presenza di lavori e chiusure lungo la Tangenziale di Napoli (A56). Ecco, nel dettaglio, la situazione tratta per tratta con tutti gli aggiornamenti rilevati nella notte.

A7 MILANO-GENOVA





00:02 – Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena

Tratto Chiuso tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena fino alle 06:00 del 18 ottobre 2025 per lavori.

Direzione Genova

Entrata consigliata verso Genova: Genova Aeroporto su A10 Genova-Ventimiglia. La tratta interessata va dal chilometro 133.6 al chilometro 131.7 per una lunghezza di 1.9 km.



A10 GENOVA-VENTIMIGLIA





00:01 – Arenzano e Varazze

Tratto Chiuso tra Arenzano e Varazze fino alle 06:00 del 18 ottobre 2025 per lavori.

Direzione Ventimiglia

Entrata consigliata verso Ventimiglia: Varazze. La tratta interessata va dal chilometro 26.8 al chilometro 20.2 per una lunghezza di 6.6 km.







00:01 – Piani d’Invrea nord

L’area di servizio Piani d’Invrea nord è chiusa fino alle 06:00 del 18 ottobre 2025 per tratto chiuso.

Direzione Ventimiglia



A56 TANGENZIALE DI NAPOLI





00:06 – Camaldoli e Capodimonte

Traffico Rallentato tra Camaldoli e Capodimonte per lavori.

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

La tratta interessata va dal chilometro 16.0 al chilometro 13.8 per una lunghezza di 2.2 km.







00:03 – Capodimonte

L’entrata di Capodimonte è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 18 ottobre 2025 in direzione Allacc. Diramazione Capodichino per lavori.

Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.







00:03 – Scudillo est

L’area di servizio Scudillo est è chiusa fino alle 06:00 del 18 ottobre 2025 per tratto chiuso.

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino







00:02 – Capodimonte e Corso Malta

Tratto Chiuso tra Capodimonte e Corso Malta fino alle 06:00 del 18 ottobre 2025 per lavori.

Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte. La tratta interessata va dal chilometro 18.8 al chilometro 16.1 per una lunghezza di 2.7 km.







00:02 – Arenella

L’entrata di Arenella è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 18 ottobre 2025 in direzione Allacc. Diramazione Capodichino per lavori.

Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.







00:02 – Doganella

L’entrata di Doganella è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 18 ottobre 2025 in direzione Allacc. Diramazione Capodichino per lavori.

Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.



Fonte: Autostrade per l’Italia