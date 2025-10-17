Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane nella giornata del 18 ottobre 2025 è caratterizzata principalmente da lavori di manutenzione che hanno portato a chiusure di tratti stradali, rallentamenti e chiusure di alcune aree di servizio, specialmente nelle zone di Napoli e Genova. Tra gli eventi più rilevanti si segnalano la chiusura di un tratto dell’A7 Milano-Genova tra il Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena, e la presenza di lavori e chiusure lungo la Tangenziale di Napoli (A56). Ecco, nel dettaglio, la situazione tratta per tratta con tutti gli aggiornamenti rilevati nella notte.
A7 MILANO-GENOVA
00:02 – Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena
Tratto Chiuso tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena fino alle 06:00 del 18 ottobre 2025 per lavori.
Direzione Genova
Entrata consigliata verso Genova: Genova Aeroporto su A10 Genova-Ventimiglia. La tratta interessata va dal chilometro 133.6 al chilometro 131.7 per una lunghezza di 1.9 km.
A10 GENOVA-VENTIMIGLIA
00:01 – Arenzano e Varazze
Tratto Chiuso tra Arenzano e Varazze fino alle 06:00 del 18 ottobre 2025 per lavori.
Direzione Ventimiglia
Entrata consigliata verso Ventimiglia: Varazze. La tratta interessata va dal chilometro 26.8 al chilometro 20.2 per una lunghezza di 6.6 km.
00:01 – Piani d’Invrea nord
L’area di servizio Piani d’Invrea nord è chiusa fino alle 06:00 del 18 ottobre 2025 per tratto chiuso.
Direzione Ventimiglia
A56 TANGENZIALE DI NAPOLI
00:06 – Camaldoli e Capodimonte
Traffico Rallentato tra Camaldoli e Capodimonte per lavori.
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
La tratta interessata va dal chilometro 16.0 al chilometro 13.8 per una lunghezza di 2.2 km.
00:03 – Capodimonte
L’entrata di Capodimonte è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 18 ottobre 2025 in direzione Allacc. Diramazione Capodichino per lavori.
Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.
00:03 – Scudillo est
L’area di servizio Scudillo est è chiusa fino alle 06:00 del 18 ottobre 2025 per tratto chiuso.
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
00:02 – Capodimonte e Corso Malta
Tratto Chiuso tra Capodimonte e Corso Malta fino alle 06:00 del 18 ottobre 2025 per lavori.
Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte. La tratta interessata va dal chilometro 18.8 al chilometro 16.1 per una lunghezza di 2.7 km.
00:02 – Arenella
L’entrata di Arenella è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 18 ottobre 2025 in direzione Allacc. Diramazione Capodichino per lavori.
Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.
00:02 – Doganella
L’entrata di Doganella è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 18 ottobre 2025 in direzione Allacc. Diramazione Capodichino per lavori.
Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.
Fonte: Autostrade per l’Italia