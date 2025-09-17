Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Pubblicato: 18 Settembre 2025 00:08

Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Situazione aggiornata del traffico autostradale per oggi, 18 settembre 2025: la giornata si apre con alcune criticità che è importante conoscere prima di mettersi in viaggio. Sull’autostrada A1 Milano-Napoli si segnala traffico completamente bloccato in direzione Napoli a causa di un veicolo in fiamme, mentre sulla A10 Genova-Ventimiglia, all’altezza di Celle Ligure, sono previste chiusure sia in entrata che in uscita verso Ventimiglia fino alle 6 del mattino per lavori in corso. Nell’articolo troverete il dettaglio tratto per tratto con tutti gli eventi rilevanti del giorno, per pianificare al meglio i vostri spostamenti.

 

A1 MILANO-NAPOLI



00:05 – Tra Roncobilaccio e Aglio (km 255)
Traffico bloccato per veicolo in fiamme
Direzione Napoli
Traffico completamente fermo tra i km 249 e 249 (altezza Roncobilaccio e Aglio). Si raccomanda la massima prudenza e di seguire le indicazioni sul posto per le eventuali deviazioni.

A10 GENOVA-VENTIMIGLIA



00:01 – Entrata Celle Ligure
Entrata chiusa per lavori fino alle ore 6:00 del 18 settembre 2025 verso Ventimiglia
Direzione Ventimiglia
Entrata consigliata verso Ventimiglia: Albisola.



00:01 – Uscita Celle Ligure
Uscita chiusa per lavori fino alle ore 6:00 del 18 settembre 2025 provenendo da Genova
Direzione Ventimiglia
Uscita consigliata provenendo da Genova: Varazze.

Fonte: Autostrade per l’Italia

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

