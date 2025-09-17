Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Situazione aggiornata del traffico autostradale per oggi, 18 settembre 2025: la giornata si apre con alcune criticità che è importante conoscere prima di mettersi in viaggio. Sull’autostrada A1 Milano-Napoli si segnala traffico completamente bloccato in direzione Napoli a causa di un veicolo in fiamme, mentre sulla A10 Genova-Ventimiglia, all’altezza di Celle Ligure, sono previste chiusure sia in entrata che in uscita verso Ventimiglia fino alle 6 del mattino per lavori in corso. Nell’articolo troverete il dettaglio tratto per tratto con tutti gli eventi rilevanti del giorno, per pianificare al meglio i vostri spostamenti.

A1 MILANO-NAPOLI





00:05 – Tra Roncobilaccio e Aglio (km 255)

Traffico bloccato per veicolo in fiamme

Direzione Napoli

Traffico completamente fermo tra i km 249 e 249 (altezza Roncobilaccio e Aglio). Si raccomanda la massima prudenza e di seguire le indicazioni sul posto per le eventuali deviazioni.



A10 GENOVA-VENTIMIGLIA





00:01 – Entrata Celle Ligure

Entrata chiusa per lavori fino alle ore 6:00 del 18 settembre 2025 verso Ventimiglia

Direzione Ventimiglia

Entrata consigliata verso Ventimiglia: Albisola.







00:01 – Uscita Celle Ligure

Uscita chiusa per lavori fino alle ore 6:00 del 18 settembre 2025 provenendo da Genova

Direzione Ventimiglia

Uscita consigliata provenendo da Genova: Varazze.



Fonte: Autostrade per l’Italia