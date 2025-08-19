Il traffico sulle autostrade oggi 19 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 19 agosto 2025, vede sulle autostrade italiane una situazione di traffico caratterizzata da alcuni rallentamenti e code, soprattutto in corrispondenza di lavori e per traffico intenso. Tra gli eventi più rilevanti segnaliamo una coda di 4 km tra Collesalvetti e Rosignano Marittimo sulla A12 dovuta a lavori e un rallentamento tra Barberino di Mugello e Aglio sulla A1 per materiali dispersi. Di seguito il dettaglio della situazione tratta per tratta, con orari e descrizione dei principali disagi.

A1 Milano-Napoli

Ore 10:02: Traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Aglio (km 258.0 – km 261.0) in direzione Bologna per materiali dispersi. Prestare attenzione al tratto interessato dal rallentamento.

Ore 09:55: Camper service chiuso presso l’area di servizio Montepulciano est (km 395.0) in direzione Milano per interruzione erogazione idrica. Il servizio non è disponibile fino al ripristino dell’acqua.

Ore 09:19: Traffico rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante (km 268.0 – km 277.0) in direzione Milano per traffico intenso. Si consiglia prudenza e di considerare possibili ritardi.

A12 Genova-Roma

Ore 09:52: Coda di 4 km tra Collesalvetti e Rosignano Marittimo (km 184.2 – km 180.2) in direzione Rosignano per lavori. La coda è significativa e potrebbe causare ritardi.

A27 Venezia-Belluno

Ore 08:22: Coda di 1 km tra Belluno Svincolo e Bivio A27/SS 51 Alemagna (km 82.5 – km 81.5) in direzione Ss51 Alemagna per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Possibili rallentamenti in uscita dall’autostrada.

T06 Complanare di Bologna

Ore 05:29: Allacciamento chiuso allo Svincolo 3 Ramo Verde (km 4.4) in direzione Autostrada Milano-Napoli per lavori. La chiusura è prevista fino alle 05:00 del 12 settembre 2025. Uscita consigliata: Svincolo 2 Borgo Panigale.

Fonte: Autostrade per l’Italia