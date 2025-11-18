Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il 19 novembre 2025 il traffico sulle principali autostrade italiane si presenta caratterizzato da vari interventi di manutenzione e conseguenti chiusure e deviazioni, in particolare sulla Complanare di Bologna e sull’A7 Milano-Genova. Tra gli eventi più significativi segnaliamo la chiusura di un tratto di oltre 14 chilometri tra Busalla e Genova Bolzaneto sull’A7 e numerosi lavori che comportano chiusure e deviazioni sulla Complanare di Bologna. Di seguito, riportiamo nel dettaglio tutti gli eventi rilevanti suddivisi per tratta.
A7 MILANO-GENOVA
00:04 – Busalla e Genova Bolzaneto
Tratto chiuso di 14.3 km per lavori
Direzione Genova
Tratto chiuso tra Busalla e Genova Bolzaneto fino alle 4:00 del 19 novembre 2025 per lavori.
00:01 – Genova Bolzaneto e Busalla
Tratto chiuso di 14.3 km per lavori
Direzione Milano
Tratto chiuso tra Genova Bolzaneto e Busalla fino alle 4:00 del 19 novembre 2025 per lavori.
A12 GENOVA-ROMA
00:04 – Area di Servizio Riviera sud
Area di servizio chiusa per tratto chiuso
Direzione Rosignano
L’area di servizio Riviera sud è chiusa fino alle 6:00 del 19 novembre 2025.
COMPLANARE DI BOLOGNA (T06)
00:06 – Tra Bivio Tangenziale Bologna e Svincolo SS 9 Via Emilia
Tratto chiuso di 3.0 km per lavori
Direzione Bologna Borgo Panigale
Tratto chiuso fino alle 5:00 del 19 novembre 2025 per lavori. Entrata consigliata: Svincolo SS 9 Via Emilia. Uscita consigliata: Svincolo 2 Borgo Panigale su Tangenziale Bologna.
00:05 – Svincolo 3 Ramo Verde
Allacciamento chiuso per lavori
Direzione Autostrada Milano-Napoli
Chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde fino alle 5:00 del 19 novembre 2025 per lavori. Uscita consigliata: Svincolo 2 Borgo Panigale provenendo da Autostrada Bologna-Taranto.
00:05 – Svincolo 11 San Vitale
Uscita chiusa per lavori
Direzione Autostrada Bologna-Taranto
L’uscita di Svincolo 11 San Vitale è chiusa al traffico provenendo da Autostrada Milano-Napoli per lavori. Uscita consigliata: Svincolo 10 Zona Industriale Roveri.
00:03 – Tra Svincolo 2 Borgo Panigale e Svincolo 3 Ramo Verde
Tratto chiuso di 1.0 km per lavori
Direzione Autostrada Bologna-Taranto
Tratto chiuso fino alle 5:00 del 19 novembre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo 3 Ramo Verde. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Svincolo 2 Borgo Panigale.
00:03 – Svincolo 11bis Via Enrico Mattei
Uscita chiusa per lavori
Direzione Autostrada Bologna-Taranto
Uscita chiusa fino alle 5:00 del 19 novembre 2025 provenendo da Autostrada Milano-Napoli. Uscita consigliata: Svincolo 11 San Vitale.
00:02 – Svincolo 11bis Via Enrico Mattei (entrata)
Entrata chiusa per lavori
Direzione Autostrada Bologna-Taranto
Svincolo 11bis Via Enrico Mattei in entrata è chiuso fino alle 5:00 del 19 novembre 2025 verso Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Entrata consigliata: Svincolo 11 San Vitale.
00:01 – Svincolo 5 Quartiere Lame
Uscita chiusa per lavori
Direzione Autostrada Milano-Napoli
L’uscita di Svincolo 5 Quartiere Lame è chiusa fino alle 5:00 del 19 novembre 2025 provenendo da Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Uscita consigliata: Svincolo 6 Castelmaggiore.
00:00 – Svincolo 10 Zona Industriale Roveri
Deviazione in uscita a Svincolo 10 Zona Industriale Roveri provenendo da Autostrada Bologna-Taranto per lavori.
Direzione Autostrada Milano-Napoli
