Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il 19 novembre 2025 il traffico sulle principali autostrade italiane si presenta caratterizzato da vari interventi di manutenzione e conseguenti chiusure e deviazioni, in particolare sulla Complanare di Bologna e sull’A7 Milano-Genova. Tra gli eventi più significativi segnaliamo la chiusura di un tratto di oltre 14 chilometri tra Busalla e Genova Bolzaneto sull’A7 e numerosi lavori che comportano chiusure e deviazioni sulla Complanare di Bologna. Di seguito, riportiamo nel dettaglio tutti gli eventi rilevanti suddivisi per tratta.

A7 MILANO-GENOVA





00:04 – Busalla e Genova Bolzaneto

Tratto chiuso di 14.3 km per lavori

Direzione Genova

Tratto chiuso tra Busalla e Genova Bolzaneto fino alle 4:00 del 19 novembre 2025 per lavori.







00:01 – Genova Bolzaneto e Busalla

Tratto chiuso di 14.3 km per lavori

Direzione Milano

Tratto chiuso tra Genova Bolzaneto e Busalla fino alle 4:00 del 19 novembre 2025 per lavori.



A12 GENOVA-ROMA





00:04 – Area di Servizio Riviera sud

Area di servizio chiusa per tratto chiuso

Direzione Rosignano

L’area di servizio Riviera sud è chiusa fino alle 6:00 del 19 novembre 2025.



COMPLANARE DI BOLOGNA (T06)





00:06 – Tra Bivio Tangenziale Bologna e Svincolo SS 9 Via Emilia

Tratto chiuso di 3.0 km per lavori

Direzione Bologna Borgo Panigale

Tratto chiuso fino alle 5:00 del 19 novembre 2025 per lavori. Entrata consigliata: Svincolo SS 9 Via Emilia. Uscita consigliata: Svincolo 2 Borgo Panigale su Tangenziale Bologna.







00:05 – Svincolo 3 Ramo Verde

Allacciamento chiuso per lavori

Direzione Autostrada Milano-Napoli

Chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde fino alle 5:00 del 19 novembre 2025 per lavori. Uscita consigliata: Svincolo 2 Borgo Panigale provenendo da Autostrada Bologna-Taranto.







00:05 – Svincolo 11 San Vitale

Uscita chiusa per lavori

Direzione Autostrada Bologna-Taranto

L’uscita di Svincolo 11 San Vitale è chiusa al traffico provenendo da Autostrada Milano-Napoli per lavori. Uscita consigliata: Svincolo 10 Zona Industriale Roveri.







00:03 – Tra Svincolo 2 Borgo Panigale e Svincolo 3 Ramo Verde

Tratto chiuso di 1.0 km per lavori

Direzione Autostrada Bologna-Taranto

Tratto chiuso fino alle 5:00 del 19 novembre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo 3 Ramo Verde. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Svincolo 2 Borgo Panigale.







00:03 – Svincolo 11bis Via Enrico Mattei

Uscita chiusa per lavori

Direzione Autostrada Bologna-Taranto

Uscita chiusa fino alle 5:00 del 19 novembre 2025 provenendo da Autostrada Milano-Napoli. Uscita consigliata: Svincolo 11 San Vitale.







00:02 – Svincolo 11bis Via Enrico Mattei (entrata)

Entrata chiusa per lavori

Direzione Autostrada Bologna-Taranto

Svincolo 11bis Via Enrico Mattei in entrata è chiuso fino alle 5:00 del 19 novembre 2025 verso Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Entrata consigliata: Svincolo 11 San Vitale.







00:01 – Svincolo 5 Quartiere Lame

Uscita chiusa per lavori

Direzione Autostrada Milano-Napoli

L’uscita di Svincolo 5 Quartiere Lame è chiusa fino alle 5:00 del 19 novembre 2025 provenendo da Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Uscita consigliata: Svincolo 6 Castelmaggiore.







00:00 – Svincolo 10 Zona Industriale Roveri

Deviazione in uscita a Svincolo 10 Zona Industriale Roveri provenendo da Autostrada Bologna-Taranto per lavori.

Direzione Autostrada Milano-Napoli



Fonte: Autostrade per l’Italia