Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane nella giornata del 19 settembre 2025 si presenta con criticità principalmente dovute a lavori programmati, in particolare sul tratto Genova-Ventimiglia (A10) dove si registrano importanti chiusure e deviazioni. In questo articolo verranno fornite informazioni aggiornate su tutte le tratte coinvolte e raccomandazioni utili per chi si mette in viaggio, con esempi come la chiusura notturna sull’A10 e altre possibili deviazioni dovute ai lavori in corso.

A10 GENOVA-VENTIMIGLIA





00:01 – Tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pra’

Tratto Chiuso per lavori programmati fino alle 05:00 del 19 settembre 2025.

Direzione Ventimiglia

Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Pra’. Il tratto coinvolto va dal km 10.7 (Bivio A10/A7 Milano-Genova) al km 0.0 (Genova Pra’) per una lunghezza di 10,7 km.

Motivo: Lavori sulla carreggiata. Si raccomanda massima prudenza e di pianificare percorsi alternativi.



Fonte: Autostrade per l’Italia