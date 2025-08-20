Il traffico sulle autostrade oggi 20 agosto 2025 in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane oggi, 20 agosto 2025, è caratterizzata da diversi eventi che possono influenzare la viabilità, tra cui piogge diffuse, nebbia in alcuni tratti e un incendio che ha generato fumo sulla A14. Tra gli episodi più significativi si segnalano una coda di 1 km tra Pedaso e Grottammare sulla A14 per il ripristino di un incidente e la presenza di fumo tra Termoli e Poggio Imperiale sempre sulla A14 a causa di un incendio. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi registrati oggi.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:00: Pioggia tra Loreto e Grottammare in entrambe le direzioni. Il fenomeno interessa un tratto di 56,3 km, dal chilometro 301,8 al chilometro 245,5.

Ore 07:59: Fumo tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni per incendio. Il fenomeno è localizzato al chilometro 499,0.

Ore 07:57: Incendio tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione Taranto. L’evento è segnalato al chilometro 499,0.

Ore 07:35: Coda di 1 km tra Pedaso e Grottammare in direzione Taranto per ripristino incidente. La coda si estende dal chilometro 291,7 al chilometro 289,0.

A27 Venezia-Belluno

Ore 07:54: Pioggia tra Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre e Fadalto in entrambe le direzioni. Il tratto interessato è lungo 66,8 km, dal chilometro 66,8 allo 0,0.

A12 Genova-Roma

Ore 07:34: Pioggia tra Pisa Centro e Allacciamento SS1 Aurelia Sud/A12 in entrambe le direzioni. Il fenomeno interessa un tratto di 40,059 km, dal chilometro 210,022 al chilometro 169,963.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 06:39: Servizi igienici non disponibili presso l’area di servizio Migliarino nord in direzione Pisa per guasto impianto. L’evento è localizzato al chilometro 79,0.

A25 Torano-Pescara

Ore 06:24: Nebbia tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Aielli-Celano in entrambe le direzioni, con visibilità ridotta a 70 metri. Il tratto interessato è lungo 29,8 km, dal chilometro 101,2 al chilometro 71,4.

A1 Milano-Napoli

Ore 05:51: Pioggia tra Parma e Modena sud in entrambe le direzioni. Il fenomeno interessa un tratto di 51,3 km, dal chilometro 170,8 al chilometro 119,5.

A24 Roma-Teramo

Ore 05:49: Nebbia a banchi tra Vicovaro-Mandela e Bivio A24/A25 Torano-Pescara in entrambe le direzioni, con visibilità ridotta a 80 metri. Il tratto interessato è lungo 38,226 km, dal chilometro 71,4 al chilometro 33,174.

A13 Bologna-Padova

Ore 04:45: Pioggia tra Bologna Interporto e Occhiobello in entrambe le direzioni. Il fenomeno interessa un tratto di 41,2 km, dal chilometro 49,1 al chilometro 7,9.

Fonte: Autostrade per l’Italia