Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane il 20 novembre 2025 è caratterizzata prevalentemente da condizioni meteo avverse come pioggia intensa e banchi di nebbia che interessano diverse tratte strategiche, tra cui l’A1 Milano-Napoli e l’A14 Bologna-Taranto, ma anche da limitazioni dovute a lavori e, in casi specifici, da chiusure per transito di trasporti eccezionali o interventi programmati. Ad esempio, sull’A1 tra Chiusi e la diramazione Roma Nord si segnala pioggia su un lungo tratto, mentre sulla complanare di Bologna alcune uscite e entrate risultano temporaneamente chiuse per lavori.

A1 MILANO-NAPOLI





00:55 – Chiusi e Bivio A1/Diramazione Roma Nord

Pioggia intensa tra Chiusi e la diramazione Roma Nord sulla direttrice Milano-Napoli, coinvolgendo entrambe le direzioni di marcia.

Direzione: entrambe le direzioni

Tratto interessato dal km 531.0 al km 417.6 per una lunghezza di 113,4 km.







00:41 – Bivio Diramaz. Roma nord/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A.

Pioggia tra i due svincoli in entrambe le direzioni.

Direzione: entrambe le direzioni

Tratto interessato dal km 23.1 al km 0.0 per una lunghezza di 23,1 km.



A12 GENOVA-ROMA





00:58 – Civitavecchia Nord e SS1 Aurelia

Pioggia tra Civitavecchia Nord e SS1 Aurelia, in entrambe le direzioni.

Direzione: entrambe le direzioni

Tratto dal km 79.414 al km 65.302 per una lunghezza di 14,11 km.



A14 BOLOGNA-TARANTO





00:57 – Bari sud e Mottola

Nebbia a banchi tra Bari sud e Mottola con visibilità ridotta a 110 metri, in entrambe le direzioni.

Direzione: entrambe le direzioni

Tratto dal km 723.9 al km 677.8 per una lunghezza di 46,1 km.







00:34 – Cerignola est e Bivio A14/A16 Napoli-Canosa

Banchi di nebbia tra Cerignola est e il bivio con A16, visibilità di 110 metri su 13,5 km.

Direzione: entrambe le direzioni

Tratto dal km 602.7 al km 589.2; lunghezza 13,5 km.







00:22 – Bologna San Lazzaro e Imola

Pioggia tra Bologna San Lazzaro e Imola, su entrambe le direzioni.

Direzione: entrambe le direzioni

Tratto dal km 50.1 al km 22.2; lunghezza 27,9 km.



A16 NAPOLI-CANOSA





00:25 – Vallata e Candela

Nebbia a banchi tra Vallata e Candela in entrambe le direzioni con visibilità di 100 metri.

Direzione: entrambe le direzioni

Tratto dal km 127.6 al km 104.2, 23,4 chilometri coinvolti.







00:07 – Candela e Lacedonia

Tratto chiuso tra Candela e Lacedonia fino alle 06:00 per lavori. Entrata consigliata verso Napoli: Grottaminarda.

Direzione Napoli

Dal km 127.6 al km 127.9 per una lunghezza di 0,3 km.



A26 GE-VOLTRI-SS 33 SEMP.-GRAVELL.TOCE





00:01 – Novi Ligure e Bivio Diramaz. A26-A7/A26 Trafori

Tratto chiuso tra Novi Ligure e il bivio Diramazione A26-A7/A26 Trafori fino alle 04:00 per il transito di un trasporto eccezionale.

Direzione: Autostrada Dei Trafori

Tratto dal km 0.0 al km 7.9 per una lunghezza di 7,9 km.



A27 VENEZIA – BELLUNO





01:05 – Venezia e Vittorio Veneto Nord

Pioggia segnalata tra Venezia e Vittorio Veneto Nord, in entrambe le direzioni.

Direzione: entrambe le direzioni

Tratto dal km 58.9 al km 5.0 per una lunghezza di 53,9 km.



COMPLANARE DI BOLOGNA (T06)





01:04 – Svincolo 4 bis Aeroporto

Uscita chiusa al traffico fino alle 05:00 del 20 novembre provenendo da Autostrada Milano-Napoli per lavori. Uscita consigliata: Svincolo 4 Via Triumvirato.

Direzione Autostrada Bologna-Taranto

Dal km 9.2 al km 0.0.







00:44 – Svincolo 4 Via Triumvirato

Entrata chiusa al traffico fino alle 05:00 verso Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Entrata consigliata: Svincolo 4 bis Aeroporto.

Direzione Autostrada Bologna-Taranto

Dal km 9.1 al km 0.0.



Fonte: Autostrade per l’Italia