Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il 20 ottobre 2025 la situazione del traffico autostradale in Italia presenta lavori stradali e chiusure soprattutto sulla Tangenziale di Napoli (A56), con particolari disagi nella notte e nelle prime ore del mattino. In questo articolo trovate il dettaglio degli eventi più recenti e rilevanti, come la chiusura tra Capodimonte e Corso Malta e la temporanea interruzione dell’entrata di Capodimonte. Di seguito, tutte le informazioni aggiornate sulla viabilità con esempi significativi per pianificare al meglio i vostri spostamenti, tra cui il tratto chiuso per lavori sulla Tangenziale e la chiusura dell’area di servizio Scudillo est.





00:03 – Tangenziale di Napoli – Allacc. Diramazione Capodichino

Entrata Chiusa per lavori.

L’entrata di Capodimonte è chiusa al traffico fino alle 6:00 del 20 ottobre 2025 verso Allaccio Diramazione Capodichino per lavori. Si consiglia di utilizzare l’entrata di Corso Malta nello stesso senso di marcia.







00:03 – Tangenziale di Napoli – Allacc. Diramazione Capodichino

Area di Servizio Chiusa per lavori.

L’area di servizio Scudillo est è chiusa fino alle 6:00 del 20 ottobre 2025 per lavori.







00:02 – Tangenziale di Napoli – Allacc. Diramazione Capodichino

Tratto Chiuso tra Capodimonte e Corso Malta fino alle 6:00 del 20 ottobre 2025 per lavori.

Entrata consigliata verso Allaccio Diramazione Capodichino: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte.

Il tratto interessato va dal chilometro 18.8 al chilometro 16.1 per una lunghezza di 2.7 km.







00:02 – Tangenziale di Napoli – Allacc. Diramazione Capodichino

Entrata Chiusa per lavori.

L’entrata di Arenella è chiusa al traffico fino alle 6:00 del 20 ottobre 2025 verso Allaccio Diramazione Capodichino per lavori. Si consiglia l’entrata di Corso Malta nello stesso senso di marcia.



Fonte: Autostrade per l’Italia