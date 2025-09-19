Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il 20 settembre 2025 presenta una situazione della viabilità autostradale italiana principalmente segnata da numerose chiusure temporanee di tratte, entrate e aree di servizio per lavori di manutenzione e ripristino dopo incidenti. In particolare, si segnalano l’uscita chiusa a Gallarate sulla A8 Milano-Varese a causa di un incidente e numerose chiusure sulla Tangenziale di Napoli (A56) per importanti lavori notturni. Ecco nel dettaglio tutti gli eventi e i disagi previsti tratta per tratta lungo le principali direttrici autostradali italiane nelle prime ore della giornata.

A7 MILANO-GENOVA





00:02 – Bivio A7/A12 Genova-Livorno

Deviazione per lavori fino alle 06:00 del 20 settembre 2025. Provenendo da Milano verso Livorno è attiva una deviazione, con uscita consigliata: Genova est su A12 Genova-Rosignano Marittimo.

Direzione Genova



A8 MILANO-VARESE





00:45 – Uscita Gallarate

L’uscita di Gallarate è chiusa al traffico provenendo da Milano fino alle 05:00 del 20 settembre 2025 per ripristino in seguito a incidente. Uscita consigliata: Busto Arsizio.

Direzione Varese



A12 GENOVA-ROMA





00:07 – Area di Servizio Riviera sud

L’area di servizio Riviera sud è chiusa per lavori.

Direzione Genova







00:03 – Tratto Sestri Levante – Lavagna

Tratto chiuso tra Sestri Levante e Lavagna fino alle 06:00 del 20 settembre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna.

Direzione Genova



A56 TANGENZIALE DI NAPOLI





00:06 – Entrata Camaldoli

Camaldoli in entrata è chiusa al traffico verso Allacciamento Diramazione Capodichino fino alle 06:00 del 20 settembre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Arenella.

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino







00:05 – Tratto Vomero – Arenella

Tratto chiuso tra Vomero e Arenella fino alle 06:00 del 20 settembre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Arenella. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Vomero.

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino







00:05 – Entrata Vomero

Vomero in entrata è chiuso al traffico fino alle 06:00 del 20 settembre 2025 verso Allacc. Diramazione Capodichino per lavori. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Arenella.

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino







00:04 – Area di Servizio Doganella ovest

L’area di servizio Doganella ovest è chiusa fino alle 06:00 del 20 settembre 2025 per lavori.

Direzione Pozzuoli







00:03 – Entrata Viale Maddalena

Viale Maddalena in entrata è chiuso al traffico verso Pozzuoli fino alle 06:00 del 20 settembre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte.

Direzione Pozzuoli







00:03 – Entrata Capodichino Svincolo

Capodichino Svincolo in entrata è chiuso al traffico verso Pozzuoli fino alle 06:00 del 20 settembre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte.

Direzione Pozzuoli







00:02 – Tratto Doganella – Capodimonte

Tratto chiuso tra Doganella e Capodimonte fino alle 06:00 del 20 settembre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Pozzuoli: Capodimonte. Uscita consigliata provenendo da Allacc. Diramazione Capodichino: Doganella.

Direzione Pozzuoli



Fonte: Autostrade per l’Italia