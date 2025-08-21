Il traffico sulle autostrade oggi 21 agosto 2025 in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane oggi, 21 agosto 2025, è caratterizzata principalmente da condizioni meteorologiche avverse in diverse regioni, con piogge diffuse, nebbia e vento forte che interessano varie tratte. Non si segnalano incidenti gravi o lunghe code, ma sono presenti disagi dovuti a pioggia intensa su tratti molto estesi, come sulla A1 Milano-Napoli tra Chiusi e Ceprano (oltre 200 km interessati), e servizi non disponibili nell’area di servizio Teano ovest. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi registrati oggi.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:01: Presenza di nebbia a banchi tra Rioveggio e Aglio (dal km 253 al km 223) in entrambe le direzioni. Si raccomanda massima prudenza alla guida.

Ore 05:48: Nell’area di servizio Teano ovest in direzione Napoli, servizi di ristorazione non disponibili fino alle 15:00 del 21 agosto 2025.

Ore 05:48: Nell’area di servizio Teano ovest in direzione Napoli, servizi igienici non disponibili fino alle 15:00 del 21 agosto 2025.

Ore 03:58: Pioggia tra Chiusi e Ceprano (dal km 633.3 al km 417.6) in entrambe le direzioni. Il tratto interessato è di oltre 215 km.

Ore 03:11: Pioggia tra Bivio Diramazione Roma sud/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. (dal km 20.0 al km 0.0) in entrambe le direzioni.

Ore 01:41: Pioggia tra Bivio Diramazione Roma nord/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A. (dal km 23.1 al km 0.0) in entrambe le direzioni.

A14 Bologna-Taranto

Ore 07:56: Vento forte tra San Severo e Foggia (dal km 554.1 al km 528.6) in entrambe le direzioni. Prestare attenzione alla guida, soprattutto ai mezzi pesanti e ai veicoli leggeri.

Ore 06:12: Pioggia tra Loreto e Civitanova Marche (dal km 262.6 al km 245.5) in entrambe le direzioni.

Ore 05:10: Pioggia tra Pineto e Val di Sangro (dal km 421.1 al km 351.8) in entrambe le direzioni. Il tratto interessato è di quasi 70 km.

A12 Genova-Roma

Ore 06:05: Pioggia tra Bivio A12/A91 Roma-Fiumicino e Civitavecchia Porto (dal km 65.302 al km 0.0) in entrambe le direzioni. Il tratto interessato è di oltre 65 km.

A13 Bologna-Padova

Ore 05:28: Pioggia tra Occhiobello e Bivio A13/A4 Torino-Trieste (dal km 116.7 al km 49.1) in entrambe le direzioni. Il tratto interessato è di oltre 67 km.

A23 Palmanova-Tarvisio

Ore 04:57: Pioggia tra Udine sud e Confine di Stato (dal km 119.9 al km 18.5) in entrambe le direzioni. Il tratto interessato è di oltre 100 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia