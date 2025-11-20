Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il 21 novembre 2025 la situazione del traffico sulle principali autostrade e tangenziali italiane è influenzata soprattutto da lavori programmati e chiusure di tratti, con alcuni disagi tra Bologna e Napoli e sulle derive secondarie. Tra gli eventi più significativi segnaliamo la chiusura temporanea del Bivio Complanare di Bologna e uno specifico tratto chiuso che sta causando coda tra Areanella e Capodimonte sulla Tangenziale di Napoli. Di seguito il dettaglio della situazione, tratta per tratta.

COMPLANARE DI BOLOGNA





00:06 – Bivio Complanare BO / Raccordo A13 BO-PD

Allacciamento chiuso per lavori

Direzione Autostrada Bologna-Taranto

Il traffico è interdetto tra la Complanare di Bologna e il Raccordo A13 Bologna-Padova fino alle 05:00 del 21 novembre. Provenendo da Autostrada Milano-Napoli in direzione Bologna Padova si consiglia l’entrata dal casello di Bologna Interporto sulla A13. Per chi proviene invece da Bologna-Taranto o Milano-Napoli, uscita consigliata Svincolo 7bis SS 64 Ferrara.

Coordinate: 44.52535, 11.35675









00:02 – Svincolo 11bis Via Enrico Mattei

Uscita chiusa per lavori

Direzione Autostrada Milano-Napoli

L’uscita di Svincolo 11bis Via Enrico Mattei è chiusa fino alle 05:00 del 21 novembre per chi arriva dalla Autostrada Bologna-Taranto. Uscita consigliata: Svincolo 11 San Vitale.

Coordinate: 44.49244, 11.39180









00:02 – Svincolo 11bis Via Enrico Mattei

Entrata chiusa per lavori

Direzione Autostrada Milano-Napoli

L’entrata di Svincolo 11bis Via Enrico Mattei verso Autostrada Milano-Napoli è inaccessibile fino alle 05:00 del 21 novembre. Entrata consigliata: Svincolo 11 San Vitale.

Coordinate: 44.49244, 11.39205





TANGENZIALE DI NAPOLI





00:03 – Arenella e Capodimonte

Coda per tratto chiuso

Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino

Si segnalano code tra Arenella e Capodimonte sulla Tangenziale di Napoli per via di un tratto chiuso al traffico. La coda interessa una sezione di 0,8 km.





Fonte: Autostrade per l’Italia