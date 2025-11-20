Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il 21 novembre 2025 la situazione del traffico sulle principali autostrade e tangenziali italiane è influenzata soprattutto da lavori programmati e chiusure di tratti, con alcuni disagi tra Bologna e Napoli e sulle derive secondarie. Tra gli eventi più significativi segnaliamo la chiusura temporanea del Bivio Complanare di Bologna e uno specifico tratto chiuso che sta causando coda tra Areanella e Capodimonte sulla Tangenziale di Napoli. Di seguito il dettaglio della situazione, tratta per tratta.
COMPLANARE DI BOLOGNA
00:06 – Bivio Complanare BO / Raccordo A13 BO-PD
Allacciamento chiuso per lavori
Direzione Autostrada Bologna-Taranto
Il traffico è interdetto tra la Complanare di Bologna e il Raccordo A13 Bologna-Padova fino alle 05:00 del 21 novembre. Provenendo da Autostrada Milano-Napoli in direzione Bologna Padova si consiglia l’entrata dal casello di Bologna Interporto sulla A13. Per chi proviene invece da Bologna-Taranto o Milano-Napoli, uscita consigliata Svincolo 7bis SS 64 Ferrara.
Coordinate: 44.52535, 11.35675
00:02 – Svincolo 11bis Via Enrico Mattei
Uscita chiusa per lavori
Direzione Autostrada Milano-Napoli
L’uscita di Svincolo 11bis Via Enrico Mattei è chiusa fino alle 05:00 del 21 novembre per chi arriva dalla Autostrada Bologna-Taranto. Uscita consigliata: Svincolo 11 San Vitale.
Coordinate: 44.49244, 11.39180
00:02 – Svincolo 11bis Via Enrico Mattei
Entrata chiusa per lavori
Direzione Autostrada Milano-Napoli
L’entrata di Svincolo 11bis Via Enrico Mattei verso Autostrada Milano-Napoli è inaccessibile fino alle 05:00 del 21 novembre. Entrata consigliata: Svincolo 11 San Vitale.
Coordinate: 44.49244, 11.39205
TANGENZIALE DI NAPOLI
00:03 – Arenella e Capodimonte
Coda per tratto chiuso
Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino
Si segnalano code tra Arenella e Capodimonte sulla Tangenziale di Napoli per via di un tratto chiuso al traffico. La coda interessa una sezione di 0,8 km.
Fonte: Autostrade per l’Italia