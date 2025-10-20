Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il 21 ottobre 2025 presenta una situazione piuttosto ordinata sulle principali autostrade italiane, con una presenza contenuta di disagi prevalentemente dovuti a lavori in corso. In particolare, la giornata è caratterizzata dalla chiusura dell’entrata e dell’uscita di Albisola sulla tratta A10 Genova-Ventimiglia, in entrambe le direzioni, per interventi di manutenzione. Nel corso dell’articolo vedremo nel dettaglio questi eventi, fornendo indicazioni aggiornate, come gli accessi e le uscite alternative consigliate per evitare i rallentamenti. Tra gli eventi di maggiore rilievo, segnaliamo quindi la chiusura di Albisola sia in entrata che in uscita, con consigli pratici per gli automobilisti.
A10 Genova-Ventimiglia
00:49 – Albisola (km 36.4)
Uscita Chiusa per lavori in entrambe le direzioni.
Uscita consigliata per chi proviene da Ventimiglia: Savona Vado su Complanare di Savona. Uscita consigliata per chi proviene da Genova: Celle Ligure.
Direzione: entrambe le direzioni
00:49 – Albisola (km 36.4)
Entrata Chiusa per lavori in entrambe le direzioni.
Entrata consigliata verso Genova: Celle Ligure. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Savona Vado su Complanare di Savona.
Direzione: entrambe le direzioni
Fonte: Autostrade per l’Italia