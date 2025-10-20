Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il 21 ottobre 2025 presenta una situazione piuttosto ordinata sulle principali autostrade italiane, con una presenza contenuta di disagi prevalentemente dovuti a lavori in corso. In particolare, la giornata è caratterizzata dalla chiusura dell’entrata e dell’uscita di Albisola sulla tratta A10 Genova-Ventimiglia, in entrambe le direzioni, per interventi di manutenzione. Nel corso dell’articolo vedremo nel dettaglio questi eventi, fornendo indicazioni aggiornate, come gli accessi e le uscite alternative consigliate per evitare i rallentamenti. Tra gli eventi di maggiore rilievo, segnaliamo quindi la chiusura di Albisola sia in entrata che in uscita, con consigli pratici per gli automobilisti.

A10 Genova-Ventimiglia





00:49 – Albisola (km 36.4)

Uscita Chiusa per lavori in entrambe le direzioni.

Uscita consigliata per chi proviene da Ventimiglia: Savona Vado su Complanare di Savona. Uscita consigliata per chi proviene da Genova: Celle Ligure.

Direzione: entrambe le direzioni









00:49 – Albisola (km 36.4)

Entrata Chiusa per lavori in entrambe le direzioni.

Entrata consigliata verso Genova: Celle Ligure. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Savona Vado su Complanare di Savona.

Direzione: entrambe le direzioni





Fonte: Autostrade per l’Italia