Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico autostradale in Italia per la giornata di domenica 21 settembre 2025 si concentra prevalentemente su interventi di manutenzione e deviazioni sulla rete, con particolare attenzione alla tratta Milano-Genova (A7), dove si segnalano lavori in corso che comportano una deviazione a ridosso del bivio per l’A12 Genova-Livorno. L’articolo fornisce una panoramica aggiornata dei principali eventi che interessano la viabilità, con dettagli utili sulle deviazioni, le uscite consigliate e le zone coinvolte. Ad esempio, questa notte sulla A7 Milano-Genova viene predisposta una deviazione per lavori, mentre su altre tratte potranno essere segnalati rallentamenti per manutenzioni o eventi atmosferici (non presenti oggi). Di seguito il dettaglio tratta per tratta.

00:00 – Milano-Genova, Bivio A7/A12 Genova-Livorno

Deviazione per lavori

Direzione Genova

Dalle ore 00:00 alle 06:00 del 21 settembre, nella tratta Milano-Genova (A7) in direzione Genova, è attiva una deviazione presso il Bivio A7/A12 Genova-Livorno, dovuta a lavori programmati. Se provenite da Milano e siete diretti verso Livorno, è consigliata l’uscita di Genova est sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo. Verificate la segnaletica in loco e programmate il viaggio di conseguenza.



Fonte: Autostrade per l’Italia