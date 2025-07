Il traffico sulle autostrade oggi 22 luglio 2025 in tempo reale

Il 22 luglio 2025, la situazione del traffico sulle autostrade italiane è caratterizzata da diversi eventi significativi, tra cui code e rallentamenti in varie tratte. Le cause principali includono veicoli in avaria, traffico intenso e lavori in corso. Di seguito, una panoramica dettagliata delle tratte più interessate.

A1 Milano-Napoli

Ore 10:26: Code a tratti tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante per traffico intenso. La coda si estende per 15 km in direzione Milano.

Ore 10:10: Code a tratti tra Arezzo e Firenze sud per traffico intenso. La coda va dal chilometro 313 al chilometro 340.

Ore 10:53: Traffico Rallentato tra Firenze sud e Incisa – Reggello per traffico intenso. La lunghezza del rallentamento è di 7 km.

A4 Torino-Trieste

Ore 10:53: Coda in uscita a Trezzo per veicolo in avaria. Uscita consigliata provenendo da Brescia: Capriate. Uscita consigliata provenendo da Milano: Cavenago.

Ore 06:50: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est per traffico intenso. La coda si estende per 13.3 km.

A14 Bologna-Taranto

Ore 10:37: Coda di 2 km tra San Severo e Poggio Imperiale per tratto chiuso. La coda si estende dal chilometro 507 al chilometro 509.

Ore 10:03: Code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A1 per traffico intenso. La coda si estende per 4.8 km.

Ore 09:52: Coda tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA per traffico intenso. La lunghezza della coda è di 2 km.

Ore 09:43: Coda di 1 km tra Cesena Nord e Forli’ per lavori. La coda si estende dal chilometro 83.5 al chilometro 86.0.

Ore 09:43: Coda di 3 km tra Forli’ e Cesena Nord per lavori. La coda si estende dal chilometro 92.296 al chilometro 87.0.

Ore 08:55: Tratto Chiuso tra Poggio Imperiale e Termoli per incidente. Entrata consigliata verso Pescara: Termoli.

A12 Genova-Roma

Ore 10:23: Coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per veicolo in avaria. La coda si estende per 4.2 km.

A22 Brennero-Modena

Ore 10:35: Traffico Rallentato tra Trento Nord e Affi per traffico intenso. La lunghezza del rallentamento è di 75.3 km.

A7 Milano-Genova

Ore 10:15: Coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per veicolo in avaria. La coda si estende dal chilometro 130.4 al chilometro 125.8.

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 10:06: Coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento dogana Svizzera. La lunghezza della coda è di 2.21 km.

A23 Palmanova-Tarvisio

Ore 09:40: Pioggia tra Udine Nord e Gemona Osoppo. La lunghezza del tratto interessato è di 18 km.

Ore 01:24: Uscita di Malborghetto chiusa al traffico fino alle 23:00 del 23/07/2025 provenendo da Autostrada Torino-Trieste per lavori. Uscita consigliata: Tarvisio sud.

A27 Venezia-Belluno

Ore 01:20: Vento Forte tra Vittorio Veneto sud e Fadalto. La lunghezza del tratto interessato è di 14.5 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia