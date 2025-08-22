Il traffico sulle autostrade oggi 22 agosto 2025 in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane oggi, 22 agosto 2025, è caratterizzata da diversi disagi e rallentamenti, soprattutto a causa di traffico intenso, code, incidenti e condizioni meteorologiche avverse come il vento forte. Tra gli eventi più rilevanti della giornata si segnalano una coda di 4 km tra Nodo A1/Villa Literno-Pomigliano e Napoli Nord sull’A1 Milano-Napoli per traffico congestionato e una coda di 2 km tra Rovereto sud e Rovereto Nord sull’A22 per incidente. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, aggiornato in tempo reale.

A14 Bologna-Taranto

Ore 10:56: Code a tratti tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione Ancona per traffico intenso. Il tratto interessato va dal km 287.9 al km 311.7.

Ore 10:53: Vento Forte tra Foggia e Bari sud in entrambe le direzioni. Il tratto coinvolto si estende dal km 677.8 al km 554.1.

Ore 10:21: Code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna per traffico intenso. Il tratto interessato va dal km 38.2 al km 64.5.

Ore 10:18: Code a tratti tra Modugno e Bari Nord in direzione autostrada Bologna-Taranto per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 672.2 al km 673.5.

Ore 10:12: Coda tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto interessato va dal km 15.0 al km 8.0.

Ore 10:10: Vento Forte tra Vasto Nord e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni. Il tratto coinvolto si estende dal km 505.0 al km 436.5.

Ore 09:56: Code a tratti tra Modugno e Bivio Tangenziale Bari in direzione Bari per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto va dal km 676.8 al km 673.5.

Ore 09:51: Servizi igienici non disponibili presso l’area di servizio Le Fonti est in direzione Bari per interruzione erogazione idrica (km 697.617).

Ore 09:28: Fumo tra Acquaviva Delle Fonti e Gioia del Colle in entrambe le direzioni per incendio (km 706.4).

Ore 09:27: Incendio tra Acquaviva Delle Fonti e Gioia del Colle in direzione Taranto (km 706.4).

A1 Milano-Napoli

Ore 10:50: Camper Service chiuso presso l’area di servizio Fabro ovest in direzione Napoli per lavori (km 427.8).

Ore 10:50: Servizi igienici non disponibili presso l’area di servizio Fabro ovest in direzione Napoli per lavori (km 427.8).

Ore 10:40: Traffico rallentato tra Fabro e Valdichiana in direzione Milano per veicolo in avaria. Il tratto coinvolto va dal km 407.0 al km 412.0.

Ore 10:36: Code a tratti tra Bivio A1/Compl. FI Nord km 280.3 e Bivio A1-Variante in direzione Milano per traffico intenso. Il tratto interessato va dal km 267.0 al km 280.0.

Ore 10:36: Coda di 4 km tra Nodo A1/Villa Literno-Pomigliano e Napoli Nord in direzione Milano per traffico congestionato. Il tratto va dal km 739.7 al km 743.7.

Ore 10:26: Coda alla barriera di Napoli Nord in direzione Milano per traffico intenso (km 739.7).

Ore 09:35: Area di servizio sovraffollata presso Casilina est in direzione Milano (km 658.8).

A22 Brennero-Modena

Ore 10:41: Traffico rallentato tra Bolzano sud e Affi in direzione Modena per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 206.7 al km 85.3.

Ore 09:59: Coda di 2 km tra Rovereto sud e Rovereto Nord in direzione Brennero per incidente. Il tratto va dal km 159.0 al km 161.0.

A30 Caserta-Salerno

Ore 10:37: Coda di 3 km tra Nola e Bivio A30/A1 Milano-Napoli in direzione Caserta per traffico congestionato. Il tratto va dal km 0.0 al km 3.0.

Ore 10:29: Coda in entrata alla barriera di Salerno in direzione Caserta per traffico intenso (km 49.7).

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 10:27: Coda tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate per veicolo in avaria. Il tratto coinvolto va dal km 38.5 al km 40.0.

A4 Torino-Trieste

Ore 10:50: Coda in uscita a Capriate provenendo da Brescia in direzione Torino per traffico intenso sulla viabilità ordinaria (km 160.7).

Ore 08:07: Chiusura stazione di rifornimento presso l’area di servizio Novate nord in direzione Torino per lavori (km 128.5).

A24 Roma-Teramo

Ore 08:41: Vento Forte tra Assergi e San Gabriele-Colledara in entrambe le direzioni. Il tratto coinvolto va dal km 136.315 al km 116.828.

A12 Genova-Roma

Ore 00:41: Vento Forte tra Cerveteri e Civitavecchia Porto in entrambe le direzioni. Il tratto coinvolto va dal km 65.302 al km 27.9.

Fonte: Autostrade per l’Italia