Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

22 Novembre 2025 00:08

Il 22 novembre 2025 il traffico sulle autostrade italiane si presenta con alcune criticità legate soprattutto a condizioni meteo avverse e lavori programmati. In particolare, sono previste nevicate sull’A24 tra Tornimparte e San Gabriele-Colledara, mentre lungo la tangenziale di Napoli (A56) diversi tratti e aree di servizio risultano chiusi per lavori in corso. Segnaliamo anche forti venti sulla A10 tra Genova e Savona, oltre a disservizi idrici nelle aree di servizio dell’A14 in direzione Taranto. Nei prossimi paragrafi il dettaglio tratta per tratta degli eventi più importanti e degli altri episodi riscontrati oggi.

 

 

A10 – GENOVA-VENTIMIGLIA



00:03 – Bivio A10/A7 Milano-Genova e Bivio A10/Fine Complanare Savona
Condizioni di vento forte in entrambe le direzioni.
Direzione: in entrambe le direzioni
Tratto interessato dal km 44.8.
Si raccomanda massima prudenza agli automobilisti.

A12 – GENOVA-ROMA



00:01 – Recco
Uscita chiusa fino alle 04:00 del 22 novembre 2025 da Livorno per lavori.
Direzione Genova
Uscita consigliata: Genova Nervi.

A14 – BOLOGNA-TARANTO



00:05 – Area di servizio Dolmen di Bisceglie Ovest
Servizi igienici non disponibili a causa di interruzione dell’erogazione idrica.
Direzione Taranto
Si raccomanda di programmare soste in altre aree attrezzate.



00:05 – Area di servizio Dolmen di Bisceglie Ovest
Ristorante chiuso per interruzione dell’erogazione idrica.
Direzione Taranto
Gli automobilisti dovranno fare riferimento alle altre strutture lungo il percorso.

A24 – ROMA-TERAMO



00:05 – Tra Assergi e San Gabriele-Colledara
Prevista neve su tutto il tratto tra i km 136.315 e 116.828 nella zona appenninica.
Direzione: in entrambe le direzioni
Prestare attenzione e viaggiare con attrezzature invernali.



00:05 – Tra Tornimparte e L’Aquila Est
Prevista neve dal km 106.773 al km 84.839.
Direzione: in entrambe le direzioni
Si invita alla massima cautela per possibili accumuli.



00:05 – Tra L’Aquila Est e Assergi
Nevischio segnalato tra i km 116.828 e 106.773.
Direzione: in entrambe le direzioni
Rallentamenti possibili, obbligo di pneumatici invernali.

A56 – TANGENZIALE DI NAPOLI



00:04 – Area di servizio Scudillo Est
Area di servizio chiusa fino alle 06:00 per lavori.
Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino
Sosta non consentita nell’area in questione.



00:03 – Capodimonte
Entrata chiusa fino alle 06:00 verso Allacciamento Diramazione Capodichino per lavori in corso.
Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino
Entrata consigliata: Corso Malta.



00:02 – Tratto Capodimonte – Corso Malta
Tratto chiuso fino alle 06:00 per lavori.
Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino
Entrata consigliata verso Allacciamento: Corso Malta. Uscita consigliata, da Pozzuoli: Capodimonte.



00:02 – Arenella
Entrata chiusa fino alle 06:00 verso Allacciamento Diramazione Capodichino per lavori.
Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino
Entrata consigliata: Corso Malta.

T06 – COMPLANARE DI BOLOGNA



00:03 – Svincolo 7 Bologna Centro
Uscita chiusa fino alle 05:00 provenendo da Autostrada Milano-Napoli per lavori.
Direzione Autostrada Bologna-Taranto
Uscita consigliata: Svincolo 7bis SS 64 Ferrara.



00:02 – Svincolo 7 Bologna Centro
Entrata chiusa fino alle 05:00 verso Autostrada Bologna-Taranto per lavori.
Direzione Autostrada Bologna-Taranto
Entrata consigliata: Svincolo 7bis SS 64 Ferrara.

Fonte: Autostrade per l’Italia

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

