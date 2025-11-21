Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il 22 novembre 2025 il traffico sulle autostrade italiane si presenta con alcune criticità legate soprattutto a condizioni meteo avverse e lavori programmati. In particolare, sono previste nevicate sull’A24 tra Tornimparte e San Gabriele-Colledara, mentre lungo la tangenziale di Napoli (A56) diversi tratti e aree di servizio risultano chiusi per lavori in corso. Segnaliamo anche forti venti sulla A10 tra Genova e Savona, oltre a disservizi idrici nelle aree di servizio dell’A14 in direzione Taranto. Nei prossimi paragrafi il dettaglio tratta per tratta degli eventi più importanti e degli altri episodi riscontrati oggi.

A10 – GENOVA-VENTIMIGLIA





00:03 – Bivio A10/A7 Milano-Genova e Bivio A10/Fine Complanare Savona

Condizioni di vento forte in entrambe le direzioni.

Direzione: in entrambe le direzioni

Tratto interessato dal km 44.8.

Si raccomanda massima prudenza agli automobilisti.



A12 – GENOVA-ROMA





00:01 – Recco

Uscita chiusa fino alle 04:00 del 22 novembre 2025 da Livorno per lavori.

Direzione Genova

Uscita consigliata: Genova Nervi.



A14 – BOLOGNA-TARANTO





00:05 – Area di servizio Dolmen di Bisceglie Ovest

Servizi igienici non disponibili a causa di interruzione dell’erogazione idrica.

Direzione Taranto

Si raccomanda di programmare soste in altre aree attrezzate.







00:05 – Area di servizio Dolmen di Bisceglie Ovest

Ristorante chiuso per interruzione dell’erogazione idrica.

Direzione Taranto

Gli automobilisti dovranno fare riferimento alle altre strutture lungo il percorso.



A24 – ROMA-TERAMO





00:05 – Tra Assergi e San Gabriele-Colledara

Prevista neve su tutto il tratto tra i km 136.315 e 116.828 nella zona appenninica.

Direzione: in entrambe le direzioni

Prestare attenzione e viaggiare con attrezzature invernali.







00:05 – Tra Tornimparte e L’Aquila Est

Prevista neve dal km 106.773 al km 84.839.

Direzione: in entrambe le direzioni

Si invita alla massima cautela per possibili accumuli.







00:05 – Tra L’Aquila Est e Assergi

Nevischio segnalato tra i km 116.828 e 106.773.

Direzione: in entrambe le direzioni

Rallentamenti possibili, obbligo di pneumatici invernali.



A56 – TANGENZIALE DI NAPOLI





00:04 – Area di servizio Scudillo Est

Area di servizio chiusa fino alle 06:00 per lavori.

Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino

Sosta non consentita nell’area in questione.







00:03 – Capodimonte

Entrata chiusa fino alle 06:00 verso Allacciamento Diramazione Capodichino per lavori in corso.

Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino

Entrata consigliata: Corso Malta.







00:02 – Tratto Capodimonte – Corso Malta

Tratto chiuso fino alle 06:00 per lavori.

Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino

Entrata consigliata verso Allacciamento: Corso Malta. Uscita consigliata, da Pozzuoli: Capodimonte.







00:02 – Arenella

Entrata chiusa fino alle 06:00 verso Allacciamento Diramazione Capodichino per lavori.

Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino

Entrata consigliata: Corso Malta.



T06 – COMPLANARE DI BOLOGNA





00:03 – Svincolo 7 Bologna Centro

Uscita chiusa fino alle 05:00 provenendo da Autostrada Milano-Napoli per lavori.

Direzione Autostrada Bologna-Taranto

Uscita consigliata: Svincolo 7bis SS 64 Ferrara.







00:02 – Svincolo 7 Bologna Centro

Entrata chiusa fino alle 05:00 verso Autostrada Bologna-Taranto per lavori.

Direzione Autostrada Bologna-Taranto

Entrata consigliata: Svincolo 7bis SS 64 Ferrara.



Fonte: Autostrade per l’Italia