Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La giornata del 22 settembre 2025 si apre con diverse interruzioni e modifiche alla viabilità che interessano in particolare la Tangenziale di Napoli (A56), principalmente nella direzione Pozzuoli. Tra i principali eventi da segnalare risultano la chiusura dell’entrata di Capodichino Svincolo e la sospensione di alcune aree di servizio tra Capodichino Svincolo e Arenella, entrambi causati da lavori programmati. Le limitazioni sono da tenere in forte considerazione per chi si mette in viaggio nelle prime ore della giornata.

Nell’articolo ti forniamo il dettaglio di tutte le modifiche alla viabilità sulla Tangenziale di Napoli, indicando orari, tratti interessati e suggerimenti utili per scegliere percorsi alternativi.

A56 – Tangenziale di Napoli





00:02 – Viale Maddalena

Entrata chiusa verso Pozzuoli per lavori. Chiusura attiva fino alle 06:00 del 22 settembre 2025. L’entrata consigliata verso Pozzuoli è Capodimonte.

Direzione Pozzuoli









00:02 – Tra Capodichino Svincolo e Arenella

Le aree di servizio sono chiuse per lavori fino alle 06:00 del 22 settembre 2025. Tratto coinvolto tra il km 16.0 e il km 19.6, lungo 3,6 km.

Direzione Pozzuoli









00:01 – Tra Doganella e Capodimonte

Tratto chiuso in direzione Pozzuoli per lavori fino alle 06:00 del 22 settembre 2025. L’entrata consigliata verso Pozzuoli è Capodimonte. Per chi proviene da Allacc. Diramazione Capodichino l’uscita consigliata è Doganella. Tratto tra km 16.1 e km 19.6 (3,5 km).

Direzione Pozzuoli









00:01 – Capodichino Svincolo

Entrata chiusa verso Pozzuoli per lavori fino alle 06:00 del 22 settembre 2025. L’entrata consigliata verso Pozzuoli è Capodimonte.

Direzione Pozzuoli





Fonte: Autostrade per l’Italia