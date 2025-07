Il traffico sulle autostrade oggi 23 luglio 2025 in tempo reale

Oggi, 23 luglio 2025, la situazione del traffico sulle autostrade italiane è caratterizzata da diverse code e rallentamenti, principalmente a causa di traffico intenso e alcuni incidenti. Le tratte più colpite includono l’A1, l’A24 e l’A14, con disservizi che si estendono in varie direzioni.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:07: Coda tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Inizio Tangenziale est MI per traffico intenso. La coda si estende per 1.7 km in direzione Milano.

Ore 08:04: Coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 07:57: Traffico rallentato tra Melegnano e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI per traffico intenso.

Ore 07:53: Traffico rallentato tra Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord e Firenze Scandicci per traffico intenso.

A24 Roma-Teramo

Ore 08:09: Coda di 2 km tra Fine Complanare e Portonaccio per veicolo in fiamme. La coda si estende dal chilometro 5.2 al chilometro 3.0 in direzione Tangenziale Est.

Ore 08:08: Coda tra Portonaccio e Via Fiorentini per veicolo in fiamme.

Ore 08:06: Entrata chiusa in Via Fiorentini verso Tangenziale est per veicolo in avaria.

A8 Milano-Varese

Ore 08:06: Coda in uscita alla barriera di Milano Nord per traffico intenso.

A12 Genova-Roma

Ore 08:00: Coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso. La coda si estende per 4.2 km in direzione Genova.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 08:00: Traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

A14 Bologna-Taranto

Ore 07:55: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA per traffico intenso.

Ore 07:44: Coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per traffico intenso.

A4 Torino-Trieste

Ore 07:58: Code a tratti tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per traffico intenso.

Ore 07:06: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est per traffico intenso.

A56 Tangenziale di Napoli

Ore 07:51: Traffico rallentato tra Camaldoli e Arenella per traffico intenso.

Ore 07:37: Coda in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli per traffico intenso.

Ore 07:29: Coda tra Capodichino e Corso Malta per traffico intenso.

Fonte: Autostrade per l’Italia