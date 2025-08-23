Il traffico sulle autostrade oggi 23 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 23 agosto 2025, si presenta con traffico intenso su molte delle principali autostrade italiane, con rallentamenti, code e condizioni meteo avverse che stanno interessando diversi tratti. Tra gli eventi più rilevanti si segnalano una coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli sull’A22 per traffico intenso e code a tratti per oltre 22 km tra Bologna Fiera e Castel San Pietro sull’A14. Di seguito il dettaglio della situazione tratta per tratta, aggiornato in tempo reale.

A23 Palmanova-Tarvisio

Ore 08:52: Coda in entrata alla barriera di Ugovizza per traffico intenso in direzione Autostrada Torino-Trieste.

Ore 08:08: Pioggia tra Carnia e Pontebba in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 92.4 al chilometro 59.6 per una lunghezza di 32,8 km.

A30 Caserta-Salerno

Ore 08:52: Presenza di fumo tra Salerno e Mercato San Severino in entrambe le direzioni al chilometro 51.0.

Ore 08:40: Coda in entrata alla barriera di Salerno per traffico intenso in direzione Caserta.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:45: Code a tratti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 38.2 al chilometro 15.5 per una lunghezza di 22,7 km.

A22 Brennero-Modena

Ore 08:31: Traffico rallentato tra Bolzano sud e Trento Nord in direzione Modena per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 131.4 al chilometro 85.3 per una lunghezza di 46,1 km.

Ore 06:47: Coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena per traffico intenso. Il tratto va dal chilometro 313.1 al chilometro 309.0.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:27: Coda tra Modena Nord e Bivio A1/A22 Brennero-Modena in direzione Milano per traffico intenso. Il tratto va dal chilometro 155.3 al chilometro 157.0 per una lunghezza di 1,7 km.

Ore 08:24: Code a tratti tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante in direzione Milano per traffico intenso. Il tratto va dal chilometro 267.0 al chilometro 284.0 per una lunghezza di 17 km.

Ore 08:19: Coda su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso.

Ore 07:34: Code a tratti tra Valsamoggia e Bivio A1/Racc. A14 BO Casalecchio in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto va dal chilometro 195.3 al chilometro 184.789 per una lunghezza di 10,511 km.

A7 Milano-Genova

Ore 08:18: Coda di 1 km tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A7/A12 Genova-Livorno in direzione Milano per lavori. Il tratto va dal chilometro 129.5 al chilometro 131.7 per una lunghezza di 2,2 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia