Il traffico sulle autostrade oggi 23 agosto 2025 in tempo reale

Pubblicato: 23 Agosto 2025 09:00

La giornata di oggi, 23 agosto 2025, si presenta con traffico intenso su molte delle principali autostrade italiane, con rallentamenti, code e condizioni meteo avverse che stanno interessando diversi tratti. Tra gli eventi più rilevanti si segnalano una coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli sull’A22 per traffico intenso e code a tratti per oltre 22 km tra Bologna Fiera e Castel San Pietro sull’A14. Di seguito il dettaglio della situazione tratta per tratta, aggiornato in tempo reale.

A23 Palmanova-Tarvisio

Ore 08:52: Coda in entrata alla barriera di Ugovizza per traffico intenso in direzione Autostrada Torino-Trieste.

Ore 08:08: Pioggia tra Carnia e Pontebba in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 92.4 al chilometro 59.6 per una lunghezza di 32,8 km.

A30 Caserta-Salerno

Ore 08:52: Presenza di fumo tra Salerno e Mercato San Severino in entrambe le direzioni al chilometro 51.0.

Ore 08:40: Coda in entrata alla barriera di Salerno per traffico intenso in direzione Caserta.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:45: Code a tratti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 38.2 al chilometro 15.5 per una lunghezza di 22,7 km.

A22 Brennero-Modena

Ore 08:31: Traffico rallentato tra Bolzano sud e Trento Nord in direzione Modena per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 131.4 al chilometro 85.3 per una lunghezza di 46,1 km.

Ore 06:47: Coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena per traffico intenso. Il tratto va dal chilometro 313.1 al chilometro 309.0.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:27: Coda tra Modena Nord e Bivio A1/A22 Brennero-Modena in direzione Milano per traffico intenso. Il tratto va dal chilometro 155.3 al chilometro 157.0 per una lunghezza di 1,7 km.

Ore 08:24: Code a tratti tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante in direzione Milano per traffico intenso. Il tratto va dal chilometro 267.0 al chilometro 284.0 per una lunghezza di 17 km.

Ore 08:19: Coda su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso.

Ore 07:34: Code a tratti tra Valsamoggia e Bivio A1/Racc. A14 BO Casalecchio in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto va dal chilometro 195.3 al chilometro 184.789 per una lunghezza di 10,511 km.

A7 Milano-Genova

Ore 08:18: Coda di 1 km tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A7/A12 Genova-Livorno in direzione Milano per lavori. Il tratto va dal chilometro 129.5 al chilometro 131.7 per una lunghezza di 2,2 km.

