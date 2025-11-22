Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La giornata del 23 novembre 2025 registra alcune segnalazioni rilevanti per chi si mette in viaggio sulle principali autostrade italiane. In questo articolo analizziamo le situazioni più importanti e le tratte coinvolte, tra cui la chiusura temporanea di una delle aree di servizio maggiormente frequentate dell’A1 Milano-Napoli per lavori in corso e le code per traffico intenso sulla Tangenziale di Napoli. Di seguito, tutti i dettagli su ciascun evento registrato oggi.
A1 MILANO-NAPOLI
00:05 – Area di servizio La Macchia est
L’area di servizio La Macchia est è chiusa fino alle 06:00 del 23 novembre 2025 per lavori.
Direzione Milano
La sospensione dei servizi riguarda il tratto al chilometro 610.9.
A56 TANGENZIALE DI NAPOLI
00:02 – Tratto Fuorigrotta – Vomero
Coda tra Fuorigrotta e Vomero per traffico intenso.
Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino
La coda interessa il tratto tra il km 12.5 e il km 11.8 per una lunghezza complessiva di 0.7 km.
Fonte: Autostrade per l’Italia