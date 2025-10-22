Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Pubblicato: 23 Ottobre 2025 00:08

Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La giornata del 23 ottobre 2025 è stata caratterizzata da alcune segnalazioni rilevanti sul fronte del traffico autostradale in Italia. L’articolo fornirà una panoramica tratta per tratta, segnalando in particolare i principali disagi dovuti a lavori, incidenti o chiusure temporanee. Fra i casi più significativi, troviamo la chiusura di un tratto sulla A10 Genova-Ventimiglia verso Genova per lavori, che impone percorsi alternativi agli automobilisti.

 

A10 Genova-Ventimiglia



00:00 – Tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto
Tratto Chiuso per lavori fino alle ore 05:00 del 23 ottobre 2025.
Direzione Genova
La tratta chiusa si estende dal chilometro 2.3 al chilometro 10.7 per una lunghezza complessiva di 8,4 km.
Entrata consigliata verso Genova: Genova Aeroporto.

Fonte: Autostrade per l’Italia

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

