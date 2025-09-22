Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La giornata di martedì 23 settembre 2025 vede una situazione del traffico autostradale caratterizzata da alcuni tratti chiusi per lavori, aree di servizio non accessibili e condizioni meteorologiche avverse su più tratte. Tra i casi più rilevanti da segnalare, la chiusura del bivio A16/A1 Milano-Napoli per lavori in direzione Roma e la pioggia intensa sulla A24 Roma-Teramo, con particolari disagi segnalati tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/SS 80. Di seguito, tutti i dettagli su ogni tratta e gli eventi specifici della giornata.

A1 Milano-Napoli





00:17 – Uscita Melegnano Svincolo

Uscita Chiusa al traffico fino alle 05:00 del 23 settembre 2025 provenendo da Bologna per lavori.

Direzione Milano

Uscita consigliata provenendo da Bologna: Binasco.







00:05 – Uscita Firenze Impruneta

Uscita Chiusa al traffico fino alle 06:00 del 23 settembre 2025 provenendo da Bologna per lavori.

Direzione Napoli

Uscita consigliata provenendo da Bologna: Firenze sud.







00:05 – Entrata Firenze Impruneta

Entrata Chiusa al traffico fino alle 06:00 del 23 settembre 2025 verso Roma per lavori.

Direzione Napoli

Entrata consigliata verso Roma: Firenze sud.



A9 Lainate-Como Chiasso





00:39 – Lago di Como e Como Centro

Tratto Chiuso tra Lago di Como e Como Centro fino alle 05:00 del 23 settembre 2025 per lavori.

Direzione Lainate

Entrata consigliata verso Lainate: Como Centro. Uscita consigliata provenendo da Svizzera: Lago di Como.



A14 Bologna-Taranto





00:34 – Area di servizio Tortoreto est

Area di Servizio Chiusa fino alle 06:00 del 23 settembre 2025 per lavori.

Direzione Ancona

Gli automobilisti sono invitati a programmare una sosta alternativa.



A16 Napoli-Canosa





01:03 – Bivio A16/A1 Milano-Napoli

Allacciamento Chiuso al traffico fino alle 06:00 del 23 settembre 2025 provenendo da Canosa verso Roma per lavori.

Direzione Napoli

Uscita consigliata provenendo da Canosa: Nodo A30/A16 Napoli-Canosa su A30 Caserta-Salerno.



A24 Roma-Teramo





01:05 – Tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/SS 80 (sgc Giulianova)

Pioggia che interessa tutta la tratta.

In entrambe le direzioni

Prestare attenzione alla guida causa asfalto bagnato.



A25 Torano-Pescara





00:42 – Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Cocullo

Pioggia tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Cocullo.

In entrambe le direzioni

Il fenomeno interessa un tratto di circa 50,2 km, si raccomanda di moderare la velocità.



Fonte: Autostrade per l’Italia