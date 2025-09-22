Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La giornata di martedì 23 settembre 2025 vede una situazione del traffico autostradale caratterizzata da alcuni tratti chiusi per lavori, aree di servizio non accessibili e condizioni meteorologiche avverse su più tratte. Tra i casi più rilevanti da segnalare, la chiusura del bivio A16/A1 Milano-Napoli per lavori in direzione Roma e la pioggia intensa sulla A24 Roma-Teramo, con particolari disagi segnalati tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/SS 80. Di seguito, tutti i dettagli su ogni tratta e gli eventi specifici della giornata.

 

A1 Milano-Napoli



00:17 – Uscita Melegnano Svincolo
Uscita Chiusa al traffico fino alle 05:00 del 23 settembre 2025 provenendo da Bologna per lavori.
Direzione Milano
Uscita consigliata provenendo da Bologna: Binasco.



00:05 – Uscita Firenze Impruneta
Uscita Chiusa al traffico fino alle 06:00 del 23 settembre 2025 provenendo da Bologna per lavori.
Direzione Napoli
Uscita consigliata provenendo da Bologna: Firenze sud.



00:05 – Entrata Firenze Impruneta
Entrata Chiusa al traffico fino alle 06:00 del 23 settembre 2025 verso Roma per lavori.
Direzione Napoli
Entrata consigliata verso Roma: Firenze sud.

A9 Lainate-Como Chiasso



00:39 – Lago di Como e Como Centro
Tratto Chiuso tra Lago di Como e Como Centro fino alle 05:00 del 23 settembre 2025 per lavori.
Direzione Lainate
Entrata consigliata verso Lainate: Como Centro. Uscita consigliata provenendo da Svizzera: Lago di Como.

A14 Bologna-Taranto



00:34 – Area di servizio Tortoreto est
Area di Servizio Chiusa fino alle 06:00 del 23 settembre 2025 per lavori.
Direzione Ancona
Gli automobilisti sono invitati a programmare una sosta alternativa.

A16 Napoli-Canosa



01:03 – Bivio A16/A1 Milano-Napoli
Allacciamento Chiuso al traffico fino alle 06:00 del 23 settembre 2025 provenendo da Canosa verso Roma per lavori.
Direzione Napoli
Uscita consigliata provenendo da Canosa: Nodo A30/A16 Napoli-Canosa su A30 Caserta-Salerno.

A24 Roma-Teramo



01:05 – Tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/SS 80 (sgc Giulianova)
Pioggia che interessa tutta la tratta.
In entrambe le direzioni
Prestare attenzione alla guida causa asfalto bagnato.

A25 Torano-Pescara



00:42 – Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Cocullo
Pioggia tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Cocullo.
In entrambe le direzioni
Il fenomeno interessa un tratto di circa 50,2 km, si raccomanda di moderare la velocità.

Fonte: Autostrade per l’Italia

