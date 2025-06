Il traffico sulle autostrade oggi 24 giugno 2025 tratta per tratta

Oggi, 24 giugno 2025, la situazione del traffico sulle autostrade italiane è caratterizzata da diverse problematiche, tra cui chiusure per lavori, code a causa di incidenti e traffico intenso. Le tratte più colpite includono la A1, A26, A04 e A14, con vari eventi che influenzano la viabilità in diverse direzioni.

A01 – MILANO-NAPOLI

Ore 11:25: Vento forte tra Caserta sud e Nodo A1/Villa Literno-Pomigliano. Non si segnalano code in questo momento.

Ore 11:03: Code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. La coda si estende per 11 km in direzione Milano.

Ore 09:12: Area di servizio Roncobilaccio est chiusa fino alle 18:00 per lavori. Non ci sono code segnalate.

Ore 08:47: Coda in uscita a Orte per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Non ci sono ulteriori dettagli sulla lunghezza della coda.

Ore 07:14: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est per traffico intenso. La coda si estende per 13.3 km in direzione Trieste.

Ore 06:14: Coda di 1 km tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 09:46: Tratto chiuso tra bivio A1 Direttissima e Rioveggio fino alle 18:00 per lavori. Il collegamento tra Firenze e Bologna resta garantito attraverso la A1 Direttissima.

A26 – GE-VOLTRI-GRAVELL.TOCE

Ore 11:48: Coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori. La coda si estende per 3.2 km in direzione Gravellona Toce.

Ore 11:46: L’area di servizio Monferrato ovest ha la stazione di rifornimento chiusa.

A04 – TORINO-TRIESTE

Ore 11:38: Coda tra Brescia Ovest e Bivio A4/A21 Torino-Brescia per incidente. La coda si estende per 2.4 km in direzione Trieste.

Ore 11:32: Code a tratti tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per traffico intenso. La coda si estende per 12.8 km in direzione Torino.

A14 – BOLOGNA-TARANTO

Ore 11:40: Incendio tra Bari Nord e Bitonto. Non si segnalano code in questo momento.

Ore 11:38: Fumo tra Bitonto e Bari Nord per incendio. Non ci sono ulteriori dettagli sulla lunghezza della coda.

Ore 11:36: L’area di servizio Vomano est è sprovvista di GPL fino alle 18:00 per un guasto all’impianto.

Ore 11:34: L’area di servizio Conero ovest ha il servizio di ricarica elettrica non disponibile e i servizi di ristorazione chiusi.

Ore 11:34: L’area di servizio Conero ovest ha i servizi igienici non disponibili e il camper service chiuso.

Ore 11:06: Coda di 2 km tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro per incidente. La coda si estende per 3 km in direzione Bologna.

Fonte: https://www.autostrade.it/it/infoviabilita/traffico-in-real-time